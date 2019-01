Det bliver til gengæld også den eneste træningskamp, KIF kommer til at spille, inden holdet genoptager ligaen med en uhyre vigtig hjemmekamp mod bundholdet Nordsjælland, der rundbarberede KIF i de to hold første indbyrdes kamp i denne sæson. Den kamp spilles mandag den 4. februar.

Turen får i høj grad også karakter af en social tur, hvor spillerne foruden den daglige træning også skal rystes yderligere sammen som hold. Derfor er der også kun arrangeret en enkelt kamp under opholdet.

- Det bliver fint nok at få en kamp i benene.

- Vi spiller en enkelt kamp dernede. De har et 2. divisionshold, siger KIF-træner Lars Frederiksen.

Holdet, der ikke har haft mange sejre at lune sig på i denne sæson, kan i stedet få varmen på Lanzerote.

Islænding er til VM

En eneste træningskamp er usædvanligt, men KIF-træner Lars Frederiksen begrunder det med, at holdet ikke har mange dage til Nordsjælland-kampen, når holdet vender tilbage til Danmark.

- Der har vi kun en uge, så vi spiller bare holdet sammen, og så er vi klar, siger han.

- Der kommer jo et hårdt program lige bagefter, så vi har vurderet, at vi hellere vil være klar til den første turneringskamp.

KIF har bærende spillere som Kasper Irming og Mattias Thynell, der ikke træner med for fuld styrke.

Værst er det for Thynell, der kun kommer til at spille de første ligakampe for KIF, inden han skal opereres i akillessenen og er ude i resten af sæsonen.

Olafur Gustafsson er ikke med på træningslejren, da han spiller VM med Island.