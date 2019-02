KOLDING: Midt i en hård tid for klubben får KIF-tilhængerne igen lidt at glæde sig over.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er klubben tæt på at kunne præsentere endnu en ny spiller til den kommende sæson.

KIF henter den tidligere Ribe-Esbjerg- og Team Tvis Holstebro-back Troels Vejby Jørgensen hjem fra AIK Stockholm.

Og det er en ordentlig kleppert, der i næste sæson skal hamre mål i nettet for KIF. Troels Vejby Jørgensen rager et par meter op i luften, og han er en skudtrussel fra distancen. Han har et knaldhårdt skud.

Han ligger aktuelt på femtepladsen på den svenske ligas topscorerliste med 128 scoringer. Han er desuden noteret for 54 assists.

Han rager også en del udvisninger til sig i forsvaret. 15 gange har han måttet sætte sig ud på bænken i to minutter.

Jørgensen kom til Ricoh fra Ribe-Esbjerg i sommeren 2017. I sommer blev klubben en del af AIK Stockholm.

AIK ligger næstsidst i den svenske liga med kun en anden Stockholm-klub, Hammarby, under sig.

Troels Jørgensen kommer oprindelig fra Gilleleje på Sjælland, men det var hos Team Tvis Holstebro, han første gang stiftede bekendtskab med ligahåndbold. Dengang var KIF-træner Lars Rasmussen stadig aktiv som fløj hos vestjyderne.

JV har tidligere skrevet, at SønderjyskE-playmaker Chris Jørgensen og TMS Ringsted-streg Benjamin Pedersen også bliver KIF'ere til sommer.

Lars Rasmussen ønsker ikke at kommentere JydskeVestkystens oplysninger.