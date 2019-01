Islandsk VM-spiller er klar til hovedrolle i KIF Kolding

Olafur Gustafsson toppede VM's liste over flest udvisninger. I KIF skal han både tackle og hugge bolde ind i foråret. Foto: Christof STACHE / AFP

Olafur Gustafsson var den hårdeste hund ved VM. Nu er islændingen klar til et KIF-forår med roller i både forsvar og angreb.

KOLDING: Smask. Den klistrede håndbold sætter mærker på træværket næsten op i målhjørnet. Olafur Gustafsson har braget bolden i nettet bag unge Rasmus Døssing. Ved VM brugte Olafur Gustafsson sine kræfter på at standse modstandernes vej mod det islandske mål, men hos klubholdet KIF Kolding får han en dobbeltopgave i den resterende del af sæsonen. Tirsdagens træning viste, at islændingen er kommet hjem i god behold, selv om han tog til slutrunden med en drilsk fod. - Jeg har det egentlig virkelig godt efter slutrunden, siger han efter træningen, hvorefter han bøjer sig ned og slår en knyttet næve tre gange i halgulvet som en islandsk variant af at banke under bordet for held. - Det ved jeg godt, man ikke må sige. Jeg havde egentlig ikke trænet i november og december. Der havde jeg kun spillet kampe, fordi jeg havde vrikket rundt på foden. Men jeg havde det fint, fik masser af behandling og spillede kampene. Jeg mærker egentlig ikke noget særligt, siger Gustafsson.

Skudarmen skal i gang Den islandske forsvarsgeneral får også brug for at være helt frisk inden et afgørende KIF-forår, hvor der vil blive trukket store veksler på ham, når Mattias Thynell skal opereres. - Jeg skal måske lige arbejde med at have luft til at kunne spille i begge ender og så få skulderen lidt i gang, men det glæder jeg mig til, siger islændingen. Han kan ikke helt kopiere sit forsvarsspil fra VM til klubholdet, fordi det er forskellige måder at spille på. - Vi spillede lidt anderledes forsvar, hvor treeren er meget offensiv, og det var så mig. Det fungerede fint. Det var egentlig forsvaret, der fungerede godt over hele turneringen, mener han. - Det er lidt svært at skulle omstille sig til en helt anden tankegang, siger han om forskellen på forsvar i KIF og for Island.

VM's værste bisse Island blev nummer 11 ved VM med et meget ungt hold, der er gennem et generationsskifte, og resultatet var tilfredsstillende for Olafur Gustafsson. - Vi vandt de kampe, vi skulle vinde, og så vandt vi den afgørende kamp mod Makedonien, så vi kom med i mellemrunden. Det var den første målsætning, vi havde. Så skulle vi møde Tyskland, Frankrig og Brasilien, og i den sidste kamp havde vi ikke mange ressourcer tilbage, siger den erfarne islænding. - Gudmundur Gudmundsson (islandsk landstræner, red.) har en treårsplan med holdet, for vi har mange unge, der mangler lidt erfaring, men det var en god start på det projekt. Er du selv en del af det projekt? - Det håber jeg. Da Aron Palmarsson blev skadet, blev jeg anfører, så han må kigge på mig som en vigtig del af det hele. Jeg er klar, hvis han vil have mig med, siger Gustafsson, der fik sin egen lille plads i VM-historien som 2019-slutrundens mest udviste spiller. - Var jeg i top tre, eller var jeg etter, spørger han og får svar. - Top et. Sammen med to andre spillere, jeg aldrig har hørt om tidligere. Den var ikke god, men når vi spiller det forsvar, er det mig, der tager alle aktionerne, mens den anden treer står nede med stregen. Jeg skal op hver eneste gang, så den tager jeg, smiler han. - Jeg skulle tage mange dueller, og så får man selvfølgelig nogle to minutters udvisninger. Skal spillerne i den danske liga være bange for dig? - Nej, det tror jeg ikke. Det var ikke nogle voldsomme udvisninger, siger Gustafsson. Han og KIF genoptager grundspillet på mandag mod Nordsjælland i Koldinghallen.