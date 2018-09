Irming er optimistisk, men: Selvfølgelig påvirker det os

Konkurstruet: Danmarks mest vindende håndboldklub er for alvor kommet i modvind.

KIF Kolding er konkurstruet efter, at de tre tidligere spillere, Bo Spellerberg, Lars Jørgensen og Marcus Cleverly samt fysisk træner Thor Mørk har gjort krav på den løn, de har til gode i klubben.

Det har af naturlige årsager påvirket klubbens nuværende spillere. En af dem er Kasper Irming, der netop er vendt tilbage til klubben, som han tidligere har tørnet ud for i fem år.

- I et eller andet omgang påvirker det os selvfølgelig, fordi det under alle omstændigheder skaber noget røre. Vi bliver lige pludselig tvunget til at forholde os til nogle ting, som vi egentlig helst ville være foruden at skulle forholde os til. Allerede nu har det selvfølgelig en eller anden form for påvirkning, fordi vi nu skal bruge tid på at forholde os til det her, og det er tid, vi mindre kan bruge på at forberede os på at skulle spille kampen mod Skanderborg (som KIF møder fredag red.), siger han til JydskeVestkysten og fortsætter:

- Om det også kommer til at påvirke ens evne til at præstere det, man gerne skulle og derigennem også kampens udfald, må tiden vise. Jeg håber, at vi alle sammen er dygtige nok til at skille tingene ad og møde ind og levere det stykke arbejde, som vi får de føromtalte penge for.