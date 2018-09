KIF Kolding er i store problemer, efter fire tidligere ansatte tidligere på ugen begærede klubben konkurs med et krav om at få udbetalt den løn, som klubben skylder dem.

Det har nu fået bestyrelsesformanden for Brøndby Hallen til at lægge sag an imod KIF, skriver TV2 Sport .

I 2015 skrev daværende direktør for KIF, Jens Boesen, under på en tiårig aftale med Brøndby Hallen. En aftale, som KIF ikke har tænkt sig at indfri, da københavnerdelen over sommeren blev droppet.

Det er dog ikke klubbens eneste bekymring i disse dage, for nu melder Brøndby Hallen sig på banen. Hallen, der dengang klubben hed KIF Kolding København fra tid til anden agerede hjemmebane for den sydjyske traditionsklub, har angiveligt også penge til gode i den hårdt prøvede håndboldklub.

Skylder 750.000 kroner

- Der har været for meget bøvl med dem, vil jeg sige. De betalte ikke de ting, de skulle. Så vi kommer til at lægge sag an, siger formanden Kent Magelund, der i øvrigt også er borgmester for Brøndby Kommune, til TV2 Sport.

Mediet skriver, at KIF for nogle måneder siden har betalt en gæld på omkring 250.000 kroner til Brøndby Hallen. Derudover skulle hallen ifølge Magelund have tilbudt at kvitte den 10-årige aftale, hvis KIF til gengæld betalte 750.000 kroner i kompensation.

KIF skulle ifølge mediet have tilbudt at betale 300.000 kroner som kompensation for den brudte aftale. Men det nægter Magelund ifølge TV2 Sport at tage imod.

- Glem det. Vi skal have alle pengene, ellers kører vi sag. Vi vil ikke gå længere ned end de 750.000, som begge parter var enige om som en mægling, lød Brøndby Hallens svar ifølge Kent Magelund, der fortsatte:

- De skrev tilbage, at det var, hvad de havde råd til. Men det er vi fuldstændig ligeglade med. Vi har mistet mange penge i forvejen på ikke at køre kontrakten ud. Derfor besluttede vi i sidste uge på et bestyrelsesmøde at køre en sag mod dem.

KIFs bestyrelsesformand, Brian Stein, bekræfter ifølge TV2 Sport, at klubben har misligeholdt afviklingsaftalen, som KIF har lavet med Brøndby Hallen vedrørende den oprindelige kontrakt.