Direkte rødt til KIF'er: Det var ikke min mening

KOLDING: KIF's Olafur Gustafsson blev overrasket, da han blev præsenteret for et rødt kort otte minutter før tid i sejren over TMS Ringsted.

- De siger, at det var albuen. Fra min side var det aldrig med vilje. Jeg mærkede ikke noget på min albue, så jeg tror ikke, det var noget slag, men måske har jeg haft armen rundt om stregspilleren og er fulgt lidt med. Måske, men jeg skal se den for at kunne sige det præcis. Det var overhovedet ikke med vilje, så det var lidt overraskende, sagde Gustafsson, der ikke troede, Karina Christensen og Line Hesseldal Hansen ville diskutere drastisk straf.

- Jeg troede, at de ville tale om, om det var to minutter eller ej, for i situationen vidste jeg ikke helt, hvad jeg gjorde. Nogen siger, det så lidt voldsomt ud fra bænken. Vi må stole på, at de har truffet den rigtige beslutning, selv om jeg ikke er enig lige nu, erklærede islændingen, der spillede en god kamp.

- Vi var i en fase, hvor vi var ved at trække fra, og så blev det lidt nulstillet. Så kom Jens Svane ind, og han gik ud med det samme med blod fra hovedet, så vi skulle pludselig ændre meget i vores spil. Heldigvis lykkedes det.

- Vores seks mod seks i første halvleg spillede vi i syv angreb og scorede nul mål. I anden halvleg gjorde vi det igen og lykkedes, så stille og roligt kommer vi til det.