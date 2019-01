Alvorlig bet for KIF Kolding: Svensk profil skal opereres

Den store svensker har spillet alle kampe for KIF i denne sæson, og han har haft enorm betydning for holdet både offensivt og defensivt.

Det er noget af en bet for KIF, at holdet skal klare sig uden Mattias Thynell.

- Alle kampe er vigtige, men det vil passe godt i forhold til, at han kan blive klar til den nye sæson, og så kan vi have ham med i nogle af kampene nu her, siger træneren.

- Udsigterne er, at han spiller i den første del af sæsonen, og så skal han under kniven på et eller andet tidspunkt, siger KIF-træner Lars Frederiksen.

KOLDING: KIF Koldings forhåbninger om at holde bundholdene og nedrykningsstregen på afstand har lidt et alvorligt knæk, allerede inden herrernes håndboldliga er blevet genoptaget.

Afløseren kommer indefra

Umiddelbart er der ikke nogen afløser på vej udefra til at supplere en i forvejen historisk smal KIF-trup.

Træner Lars Frederiksen sætter sin lid til Martin Mauer Larsen, der har haft rygproblemer siden sommerens skifte fra Skanderborg.

- Jeg håber, at Martin Mauer kommer tilbage nu hér, så han bliver den erstatning for Mattias. Så går kabalen op på den måde. Og så leder vi stadig. Hvis der er et alternativ udefra, så er vi også interesseret i det, siger han.

KIF's problem er, at pengene er små, og spillermarkedet er begrænset.

- Det, vi er ude efter som førsteprioritet, er en, som bare kan komme og være her indtil sommerferien, siger Lars Frederiksen.

- Vi sætter vores lidt til Martin Mauer og erstatter Thynell på den måde, og så løfter vi ellers i flok. Mattias spiller de første par kampe, og så håber vi, at vi kan skabe et grundlag for at komme væk fra de nederste pladser.

KIF genoptager sæsonen med en hjemmekamp mod Nordsjælland den 4. februar.