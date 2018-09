- Vinden tiltager i løbet af formiddagen og i løbet af eftermiddagen ventes den at blive kraftigst på den nordlige del af Vestkysten og senere også i Nordjylland. Vinden ventes at aftage igen i løbet af aften- og nattetimerne, skriver DMI på deres hjemmeside.

Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde Kommune er på nuværende tidspunkt i blåzone, som betyder, at der er risiko for voldsomt vejr.

Her er et billede fra Parkvej i Esbjerg, hvor et træ er væltet ned over vejen. Vejen er åben og farbar igen. Foto: Annette Falk Svendsen/privat