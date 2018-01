Thomas Faust Ryborg og hans familie, fru Pernille og børnene Jasmin, Eliva og Wilhelm, kom til Viborg for et år siden. Foto: Annelene Petersen

Thomas Faust Ryborg var en af de få, som valgte at følge med sin arbejdsplads fra København til Viborg, da regeringen besluttede at sende 250 juridiske arbejdpladser vestpå.

Indflytning: Midt i domkirkebyen Viborg tæt på banegården lå i mange år et stort svineslagteri. For 10 år siden var det imidlertid forbi. Danish Crown lukkede virksomheden, og 120 arbejdspladser gik tabt. Kort tid efter blev de gamle bygninger revet ned, og i flere år lå området hen som et åbent sår midt i byen. I dag er tomten bebygget igen med hvide bygninger i forskellige niveauer. Det her, den danske stat har valgt at huse de to statslige institutioner, Nævnenes Hus og Civilstyrelsen, som regeringen i oktober 2015 besluttede skulle være en del af de 3900 statslige arbejdspladser, som skulle flyttes fra hovedstaden til provinsen. De 248 arbejdspladser i Nævnenes Hus og Civilistyrelsen på adressen Toldboden 2 er for det store flertals vedkommende besat af unge, nyuddannede jurister, hentet fra Aalborg og Aarhus, hvis universiteter udklækker de folk, styrelserne har brug for. Under 20 af de tidligere medarbejdere har valgt at flytte familie og habengut fra Sjælland og Jylland. En af de få er 35-årige Thomas Faust Ryborg, som er souschef i afdelingen Forbrug og Erhverv, hvis vigtigste opgave er at behandle forskellige klagesager. Thomas Faust Ryborg og hans familie, fru Pernille og børnene Jasmin, Eliva og Wilhelm, kom til Viborg for godt et år siden. Familien boede i Ringsted, hvorfra Thomas pendlede til København hver dag. 45 minutter hver vej. Pernille, som også er jurist, var ansat ved Ringsted Kommune. Thomas var ikke i tvivl, om han havde lyst til at hive teltpløkkerne op og flytte til Jylland. - Jeg kommer oprindelig fra Jylland, fra Hvide Sande på det yderste af vestkysten. Efter otte år i København og på Sjælland tænkte jeg, at der var mulighed for at komme hjem. Jeg havde ikke rigtigt været i Viborg før. Men tænkte: så er det bare Viborg. Dobbelt så stor som Ringsted, samme type by, rig på danmarkshistorie. Og alligevel en by med mere gang i, en driftig by. Den eneste reservation var vores ældste datter, som nu går i 4. klasse, men når børn har det trygt og godt, kan det godt lade sig gøre, siger Thomas Faust Ryborg. - Det var en let beslutning. Min familie var indforstået. Vi skulle ikke bruge tid på at sælge hus, fordi vi boede til leje. Så det var bare at sige op og flytte videre, siger Thomas Faust Ryborg. Selve flytningen gik nemt. - Flyttebilen kom den 19. december om morgenen klokken 7.30. 10 timer senere var vi flyttet ind uden at have løftet en kasse. Vi skulle bare pakke ned og pakke ud, siger Thomas Faust Ryborg.

Viborg og indflytningen 2015



1. oktober: Regeringen meddeler, at i alt 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet skal flyttes ud i landet. Heraf skal 248 stillinger rykkes til Viborg.



26. oktober: 35 medarbejdere fra Civilstyrelsen er på besøg i Viborg, hvor de kigger på byen, som fremover skal huse deres arbejdsplads og måske dem selv.



2017



6. januar: Erhvervsminister Brian Mikkelsen klipper snoren til det nye Nævnenes Hus i Viborg. Den nye styrelse samler i alt 16 nævn.



12. juni: Borgmester Torsten Nielsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har æren af at indvie Civilstyrelsen, som 1. juni afslutter sin flytning fra øst mod vest.



3. oktober: I forbindelse med Folketingets åbning annoncerer statsminister Løkke udflytning af "flere tusinde" statslige arbejdspladser til december.



2018



17. januar: I anden runde af udflytningen kan Viborgs nye borgmester Ulrik Wilbek (V) glæde sig over, at byen får endnu 67 nye, statslige arbejdspladser, heraf 20 juridiske.

Nøgleperson I dag bor familien, i cykelafstand, treenhalv kilometer væk fra Thomas arbejdsplads i det centrale Viborg. I en lejelejlighed på øverste etage i et nybygger-kvarter i den vestlige del af byen med udsigt ud over marker. Pernille, som også er jurist, er stadig ansat ved Ringsted Kommune. Hun går for tiden hjemme med halvandet-årige Wilhelm på forlænget barsel. - Det er et fint område. Det er nemt at gå i Bilka og købe ind. Det er lidt væk fra byen. Min kone vil gerne bo på en gård. Den tanke er jeg åben overfor, selv om jeg har 10 tommelfingre. Men det går, når jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg er søn af en håndværker og har før fuget huse i Hvide Sande, siger Thomas og henviser til fødebyen ved Vesterhavet, som han forlod som 20-årig for at flytte for først at studere filosofi, siden jura på Aarhus Universitet. Thomas Faust Nyborg kom til København som nyuddannet jurist i 2008. Sit nuværende job startede han i i Forbrugerstyrelsen, som senere blev lagt sammen med Konkurrencestyrelsen. I dag hedder arbejdspladsen i Viborg Nævnenes Hus, hvor han i rollen som souschef er en nøgleperson i afdelingen Forbrug og Erhverv. Som en af de få gengangere fra tiden i København løfter han den erfaring med sig, som de unge, nyansatte jurister skal trække på. - Vi er i gang med at udvikle et nyt system, så det er en fordel, at nogen har kendskab til historikken. Jeg sparrer meget med folk og holder overblikket. Det er en tung arv at løfte. Min forgænger havde 14 års erfaring. Jeg har kun syv. Alligevel er jeg den gamle i systemtet, der skal løfte vores viden videre. Men jeg synes, vi har haft en god start i Viborg, siger Thomas Faust Ryborg, der i det hele taget trives godt i sin nye by. - Jeg synes, at jeg bruger byen mere, end da jeg var i København. Jeg er ikke så finkulturelt anlagt. Det ligger mere til min kone. Men vi har brugt skøjtebanen og er gået rundt om søerne. Jeg har ikke været i domkirken, men har brugt spisestederne i Viborg en del i forbindelse med nyansættelser. Jeg tror, at jeg har været på flere restaurantbesøg på et år i Viborg end i København og Ringsted. Mor og datter går til ridning, den mellemste til gymnastik og vi bruger alle de handelsmuligheder, der er i byen. Vi har ingen bil, vi cykler rundt i byen. Det går meget godt, siger Thomas Faust Ryborg, hvis nærmeste familie er nemmere tilgængelig, end da han boede på Sjælland. Forældrene bor i Tim, en søster i Ulfborg-Kirkeby, en anden i Aalborg. En halvbror bor stadig i Hvide Sande. - Mine venner bor i København, på Møn og i Schweiz. Når vi mødes, er det som at gå i 9. klasse igen. Her har jeg ikke så mange venner, men jeg har let ved at indgå i socialt fællesskab på arbejdspladsen. Jeg har fin tilfredsstillelse på jobbet, er en relativ central person. Alle skal tale med mig. Jeg sidder ikke bare gemt i et hjørne og taler ikke med nogen en hel dag, siger Thomas Faust Ryborg, der synes, at det har været rigtig positivt at flytte til Viborg, også fordi flytningen af Nævnenes Hus politisk set giver god mening for ham.

Nævnenes Hus Nævnenes Hus blev etableret den 1. januar 2017 som en samlet styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.



Styrelsens kerneopgave er at sikre en professionel juridisk sekretariatsbetjening af en række uafhængige anke- og klagenævn.



Etableringen skal skabe et stærkt fagligt miljø og dermed medvirke til en endnu mere effektiv sagsbehandling til gavn for borgerne og virksomheder.



Nævnenes Hus sekretariatsbetjener uafhængige nævn fra henholdsvis Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.