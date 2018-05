På besøg i en hemmelig palmehave: Sommer og ferie hele året

Henriks fem råd om at få palmer til at lykkes i haven

1) Hørpalmer er de mest sikre og hårdføre palmer. De kan tåle ned til 15 graders frost, kortvarigt endda minus 18. Dværgpalmer kan her i landet blive et par meter, men skal beskyttes om vinteren, da den ikke er lige så tolerant som hørpalmen.



2) I potter er palmer som de fleste planter meget sårbare om vinteren, så her skal potten pakkes rigtig godt ind. Der sker heller ikke noget ved at lægge en isoleringsmåtte omkring roden på de planter, der er plantet direkte i selve jorden. Vinteropbevarer du dine palmer, er en garage med stabil temperatur og lidt dagslys ideelt. Når de sættes ud igen, så vend dem gradvis til lyset for eksempel ved i starte at dække med en fiberdug.



3) Palmer skal ikke, som man tror, stå i direkte sollys, men gerne i halv skygge. Den danske sol er alt for skarp og får let bladene til at tørre ud. Sæt dem hvor der er læ. Vinden er også en fjende. Om vinteren, hvor der måske er mindre læ, kan du pakke dem ind i fiberdug eller andet åndbart.



4) Yucca er ret kuldetolerante, men som øvrige palmer bryder den sig ikke om fugt. Derfor skal den stå i en veldrænet jord.



5) En palme kan sagtens se kedelig ud efter en lidt hård vinter, men vent til juli, før du tager stilling til, om den skal kasseres.



Billedtekster:



Allerede når man kommer til indkørslen, bliver man hensat til varmere himmelstrøg.



Henrik Ravn har skabt en helt anderledes have, der bryder med næsten alle traditioner. En hyggelig fiskerhytte med surf brædder og fiskegrej, er en del af arrangementet i selve indkørslen.



Der er sans for de små detaljer og haven rummer adskillige små opholdspladser, hvor man kan finde ro.



Den ene overraskelse efter den anden. En havnekaj med bolværk og palmer, afmærkningsflag til fiskeri, redningskrans og alt hvad der hører den hyggelige havn til. Langs havnekajens svømmer små røde fisk.



Set fra havnekajen ligger den lille hyggelige "restaurant", hvor man under vinen kan nyde en dejlig middag.



Bag blikpladerne i havens vandtårn og skjult inde i palmeskoven løber vand fra boligens tagrende og over i to regntønder.



Det lille drivhus rummer stemning for alle pengene. Bagerst kan lige anes to palmer, der står på en lille strandbred.



Georginerne er mere end to meter høje. Højden og tidlig blomstring er opnået ved at lade dem gro i drivhuset om vinteren for så at sætte dem ud, når risikoen for frost er overstået.



Selv fra et lille frø fra de varme lande, kan der komme store og kraftige palmer.



