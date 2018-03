Genopstået: Kassettens særlige båndsusende lyd er spændende i en generation, der ikke er vokset op under kassettebåndets tid

- I dag forbruger vi stort set musik udelukkende digitalt. I den flygtige playlistekultur kommer den nye musik gnidningsfrit til os. Det er i udgangspunktet positivt, men der er opstået en modbevægelse og en efterspørgsel efter det, der netop ikke er digitalt. Kassetten og vinylen giver lidt mere modstand. Man skal forholde sig til et helt værk, man skal rejse sig op og vende båndet, og man skal spole det tilbage til starten. Det opfordrer til mere aktiv lytning, når man investerer lidt mere, og for nogle giver det en større oplevelse, siger Rasmus Rex Pedersen.

Det kan være svært at forstå, at kassettebåndet har hængt fast og nu oven i købet er på fremmarch. Her er 5 forklaringer:

Debutpladen udsolgt

Og nu skal vi tilbage til Jonas Torstensen. Han er knap fyldt 14 år, og han er blind, men har er i den grad hørende. Han er en musik- og lydentusiast, der ved alt om undergrund og modbevægelse, og han mener, at vinylpladens popularitet har skabt plads til kassetten:

- Vinylpladen er blevet så populær, at der er nogle multinationale pladeselskaber, der har sat sig på produktionen, siger Jonas Torstensen.

Nogle af de små labels, der havde vinylpladerne for sig selv, er blevet udkonkurreret, forklarer han. Det hul er i nogen grad ved at blive fyldt ud af kassetten, og den særlige lyd, der hører med:

- Det skratter lidt, men det er meget charmerende. Båndstøjen kan også noget, og den rene lydkvalitet er slet ikke det vigtigste for mig, siger Jonas Torstensen.

Han har startet "Pladeselskabet Pladeselskab", hvor han udgiver alternativ musik. Det er et nicheområde, hvor kassetten har sine fordele:

- Jeg sætter et masterbånd i og kopierer det til tre nye bånd i 16-dobbelt hastighed. Det er sindssygt nemt og billigt at lave. Man er herre over alt selv - lige fra indspilning til håndlavede kreative covers, siger Jonas Torstensen, der typisk sælger sine bånd for 25-75 kroner.

Han har også udgivet et bånd med sin egen musik, og første oplag var revet væk på under et kvarter. Alle 18 bånd.

Der er selvfølgelig udgivere, der er noget større og mere professionelle end Jonas Torstensens lille pladeselskab, men netop tilgængeligheden, prisen og det eksklusive er en del af forklaringen på, at kassetten finder fans i en ny generation, bekræfter adjunkt Rasmus Rex Pedersen.

Og spørger man Jonas Torstensen, bliver båndet i undergrundsmiljøet:

- Kassettebåndet bliver aldrig lige så populært som vinylen, siger han.