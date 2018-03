Genopstået: Brætspillet giver unge en velfortjent pause fra den teknologiske virkelighed

Vi lever i en teknologisk tidsalder med smartphones, tablets og tonsvis af andet elektronisk udstyr. Dog forstår brætspillene at være en seriøs konkurrent. Med brætspillenes stigende popularitet åbnes der flere og flere brætspilscaféer, og kombinationen af café og brætspil findes nu i både små og store byer. Avisen Danmark har med hjælp fra den ene skaber af de populære spil Ego og Partners, Martin Vinther Olesen, undersøgt årsagen til brætspillenes genopståen.

- Det er svært at svare på, for jeg tror egentlig aldrig, at de har været væk. Dog er der ingen tvivl om, at det er blevet en megatrend i hele Danmark, siger Martin Vinther Oleson og tilføjer, at det især er sket takket være de unge og deres stigende interesse for brætspil:

- Unge mennesker i dag er vokset op blandt elektronik. De har aldrig prøvet andet. De er så vant til at gemme sig bag en skærm altid, at det får flere til at søge imod det ikke-elektroniske og uvante. For med brætspil kræver det en fysisk tilstedeværelse, og det kræver, at man slukker for 'tilgængeligheden' i et par timer. Det kræver øjenkontakt, og det synes mange unge, især de studerende, er tiltrængt i en hverdag fyldt med elektronik. Samtidig ser mange børnefamilier på brætspil som en mulighed for at snakke sammen og være sammen uden Ipads, computere og TV.