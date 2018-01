Finale i dag: En ny og bedre Caroline

Når Caroline Wozniacki i dag spiller om sejren i Australian Open og om førstepladsen på verdensranglisten, efter at hun for bare to år siden var nede som nr. 74, skyldes det bl.a. balance i privatlivet og nyfunden aggressivitet på banen.

- Det er en enormt indbringende fase for hende. Hun skovler sponsorkonktrakter ind, hun fastholder sin plads på ranglisten, men spilmæssigt stagnerer hun fuldstændigt. Der er for meget på spil og hun tør ikke tabe længere, siger Haarh Rasmussen.

Den Wozniacki vi ser nu er faktisk i den fjerde fase af sin karriere, efter at hun som helt ung bragede på banen og kæmpede sig op til en førsteplads på verdensranglisten og derefter fokuserede på at beholde sin førsteplads, samtidig med at der kom godt gang i forretningen omkring Wozniacki, med store sponsoraftaler til følge.

- Hun skal ikke længere bevise noget og hun har samtidig også fået ro i privatlivet. Det virker virkelig som om hun hviler mere i sig selv som menneske, og jeg synes tydeligt at man kan se på hendes måde at møde omverden og pressen, at hun ikke er bange for at tabe, siger Haarh Rasmussen, der har fulgt Wozniacki, da han lavede research til sin bog "Én bold ad gangen".

Når Caroline Wozniacki lørdag morgen, dansk tid, spiller grand slam finale i Australian Open, er det en Wozniacki der har udviklet sig, både privat og på banen. Efter at hun i en periode kæmpede med både selvtillid, trænerskifte og sit privatliv, virker hun nu til at have fundet ro på alle kanter. Ifølge journalist og kommentator for eurosport og kanal 5, Anders Haarh Rasmussen, har vi i Australien set en en Wozniacki der virker mere afslappet og afklaret med sin rolle som både tennisspiller og i forholdet mellem privatliv og pressen.

- Jeg kan huske da jeg var med hende til OL i 2016, der trænede hun på præcis de her ting, men der havde hun jo ikke kampene i benene. Der havde hun lige været igennem en skadesperiode og havde ikke selvtilliden, så det var svært at føre det ud i kamp, tilføjer Carlsen.

- Der er en beslutning om at ville udvikle sig og måske også gå ind og tage noget mere initiativ og det har hun jo helt klart gjort. Det er også noget af det, som hun har trænet gennem lang tid og det er ikke tilfældigt det spil vi ser nu, hvor hun spiller aggressiv tennis og samtidig er bundsolid, siger Kenneth Carlsen og forklarer at Wozniacki's udvikling har været en længere process.

Ifølge Kenneth Carlsen, tidligere dansk topspiller og tidligere træner for Wozniacki, kan en del af forklaringen også findes i de mange skader som Wozniacki fik i perioden. Med de konstante skader kunne Wozniacki ikke træne så meget og så ofte som hun gerne ville og hun kunne derfor heller ikke udvikle sig så hurtigt som tidligere. Med den så kendte fightervilje tog Wozniacki dog udfordringen op og gik i gang med at træne og udvikle på de svage aspekter af hendes spil.

Efter at være gået fra nr. 1 til nr. 74 på verdensranglisten, har Caroline Wozniacki været nødt til at finde en ny måde at spille tennis på, men det er blevet kompliceret af skader og manglende selvtillid. Ifølge Anders Harrh Rasmussen, har Wozniacki til tider nærmest virket famlende, men det har simpelthen været fordi hun har været i gang med at forbedre sit tennisspil.

Bedre end nogensinde før

Men det er ikke kun på banen at Caroline Wozniacki har måttet igennem en periode med forandring for at komme bedre ud på den anden side. Efter at golfspilleren Rory McIlroy aflyste deres planlagte bryllup i 2014 har Caroline Wozniacki nu fundet kærligheden med den tidligere NBA stjerne David Lee, der friede i 2017 og som hun selv har givet en del af æren for at hun har kunnet koncentrere sig om spillet. Samtidig virker det til at Wozniacki efter en del udskiftninger på trænerposten, endelig har besluttet at det bare fungerer bedre med hendes far, Piotr Wozniacki, som primær træner.

- Det virker som om at hun har sluttet fred med at nu blev det sådan, nu er det slut med at prøve alt muligt andet. De har åbenbart fundet en vej frem, uden at skulle bryde samarbejdet, hvilket mange andre tennisspillere i samme situation ellers har gjort, siger Haarh Rasmussen og tilføjer at det mellem Caroline og hendes far, ofte er hende der er den mest ambitiøse.

Kombinationen af ro på privatfronten og en mere offensiv spillestil virker tilsammen til at være nøglen til hvordan Caroline Wozniacki er kommet tilbage fra nedturen på verdensranglisten og hun står nu med sin måske største chance for at vinde en grand slam turnering. Ifølge Kenneth Carlsen er Wozniacki i dag bedre end nogensinde før.

- Hun en bedre spiller i dag, synes jeg, end hun var da hun var nr. 1 i verden og en farligere spiller i grand slam turneringer end hun var dengang. Jeg synes også hun er mere moden nu og rent mentalt er hun et bedre sted nu, end hun har været meget meget længe, måske nogensinde, siger han.