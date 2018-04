Ekspertråd til planternes vækstperiode: Nu folder haven sig ud

I maj kan der være rigtig varmt i drivhuset og med varme følger fugt. Derfor er det vigtig at lufte grundigt ud, da fugt for planter i et lukket miljø er svampebomber. Foto: Grøn Kommunikation

Snart går vi ind i maj - planternes primære vækstperiode. Avisen Danmark ekspert Lars Lund klæder dig på til haven i maj.

Gennemsnitlig dagtemperatur 15 grader. Nat 6,5 grader. Statistisk er der mest sol i maj og juni. 209 timer siger tallene for hver måned. Nedbør 48 mm. Maj er planternes primære vækstperiode, og derfor er behovet for vand i disse måneder meget afgørende for planternes vækst. Sidste år var maj meget tør, og sker det igen, skal du i gang med vandkanden nu og da. Til gengæld svømmede vi i vand resten af året.

Fem ting du også skal huske i maj 1) Hold ukrudtet nede. Ukrudt vokser kolossalt hurtigt i maj. Det gælder om at komme først op i lyset. Jo før du er ude med hakken, jo lettere vinder du kampen. Uanset om du bruger kemi eller klør fem, kommer ukrudtet igen, så vælg den sunde måde.



2) Bekæmp dræbersnegle. Kampen mod dræbersneglene er en ulige kamp. Desværre skaber de fleste midler, der er på markedet også problemer for kredsløbet. Det bedste er derfor at aflive sneglene med et klip lige bag åndehullet. Er det håbløst, må du beskytte planterne med en mekanisk sneglehegn.



3) Sæt fælder op mod orm i æblerne. Æblevikleren er i gang med at lægge æg i blomsterne på dine æbletræer. Du kan undgå, at alle æbler får orm, ved at sætte feromonfælder op, der fanger hannerne. Forebyg ved at kalke stammerne, så de larver, der senere gemmer sig barksprækker, dør.



4) Giv rododendronbedet frisk jord. Skranter dine rododendron, så tilfør frisk jord med lav pH. Grannåle blandet med sand og bladmuld er alternativer, hvis du vil undgå spagnum.



5) Hold øje med kartoflerne. Når knoldene dannes på kartofler, skal de bruge vand. Er der meget tørt, får kartoflerne skurv, og knoldene bliver mindre. Gød ikke overdrevet meget. Det giver sorte pletter på kartoflerne, når du koger dem

Jordvarme er vigtig Har du selv sået tomater og sået dem lidt for tidligt, så de har fået vokseværk, skal du have tålmodighed. Stil dem ud i drivhuset om dagen og ind igen om natten, indtil nattetemperaturen er over otte grader. Er den lavere, går væksten helt i stå, og planten kan have vanskeligt ved igen at komme i gang. Som regel vil det sige, at de kan plantes ud midt i maj. Agurkerne skal du vente med til omkring 1. juni. Køber du planterne til dit drivhus, så lad endelig forretningen passe dem, indtil de er klar. Skal man plante i bede eller sække? Gør hvad der er lettest for dig. Helt sikkert er dog, jo mere volumen, desto bedre for plantens rødder. Sække kan kombineres med kapillærkasser, og for nogle er det den letteste pasningsform. Du kan også overveje, om tomater er noget, der skal stå ude i haven. Det giver plads til andet i drivhuset. Find et lunt sted med sol i haven og plant tomaterne direkte i jorden. I langt de fleste tilfælde kan de klare sig selv uden at skulle vandes. Du skal blot nippe sideskud af for ikke at få planterne alt for brede med ringere udbytte til følge. Vælger du at dyrke på friland, så vælg sorter, der er bedst egnet til den slags. Gemini er en af sorterne. I princippet kan det dog lade sig gøre for næsten alle sorter.

Køkkenhaven Påsken faldt tidligt i år og var bidende kold, så arbejdet i køkkenhaven blev udskudt. Især højbede var bundfrosne. Bønner og de mere varmekrævende planter sås først midt i maj. Gulerodsfluens første generation er på vingerne i maj, så hvis ikke du har skjult rødderne mellem rækker af tagetes eller løg, så dæk dem til med et insektnet. Det kan bruges igen og igen. For eksempel i august når anden generation dukker op. Jordbær i køkkenhaven kan plantes ud nu, selv om det normale tidspunkt er omkring juli/august. Lad dem stå på en plads, hvor solen har god magt. Husk først at give dem lidt gødning, efter de har båret bær. Giver du tidlig gødning, får du bare en stor stak blade frem for bær. Sker det, så klip bladene lidt tilbage i efteråret. Orm i hindbær kan du undgå ved at ryste planten, når den er i blomst og holde en spand under. Så dratter hindbærsnudebillen ned. Det er den, der lægger æg, som bliver til orm (larver) i bærrene. Alternativt kan du skifte dine planter til efterårsbær. De får ikke orm.

Prydhaven En gang sagde man, at roserne klippes tilbage efter 1 maj. Vejret er ikke, hvad det var engang, så i dag er reglen, at roser klippes tilbage, lige før de skyder. Klippes de hårdt tilbage, skal de bruge megen energi til at skyde igen og får derfor kun få, men også store roser. En mildere beskæring giver flere roser. Klip et par centimeter skråt over en ny knop. Læg mærke til hvilken retning knoppen går, om den går ind eller ud fra planten. Klip så din busk bliver åben, og der kan komme luft mellem bladene. Brug kaffegrums under roserne. Det gøder og er et gammelt husråd mod lus. Blomstrende buske klippes tilbage efter blomstringen. Det samme gælder lyng og lavendel. Har du forsømt det og har fået en grim eller voldsom busk, så klip nu. De skyder igen, men kommer blot lidt senere. Er planterne blevet meget åbne, kan de sagtens tåle en hård beskæring. Så bliver de tættere. Det afklippede egner sig fint til at lave nye planter med. Ryk en stikling af ved at trække nedad. Sæt den i sandblandet jord, mest sand, så dybt at kun fem cm rager op. Dæk med klar plast og 4-6 uger efter, ja, så slår så godt som alle skud ny rod. Sådan kan du også lave buksbom, når du er i gang med at formere dine planter. Sidst i maj er tidspunktet, hvor stedsegrønt kan klippes. Tulipanerne er i fuld blomst. Efter afblomstring skal de have gødning til oplagring af ny næring. Det er nu, du kan så sommerblomster på friland eller plante sommerblomsterne ud i haven.

Rens dammen Havedammen er måske fyldt med trådalger. Det kan være vanskeligt at holde den rigtige balance i vandet. Ofte er der for mange næringsstoffer fra fisk eller døde plantedele. Det er rimelig let at gøre noget ved problemet. Fisk de rådne plantedele op. Fortsætter algerne, kan du give en kur mod alger. Blandt andet har Osmo et godt økologisk produkt mod trådalger.