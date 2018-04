Avisen Danmarks ekspert giver råd: Sådan får du struktur i haven

Stier er med til at forme din have. Avisen Danmarks ekspert Lars Lund giver gode råd til inddeling, materialer og sanseoplevelser.

Stier i haven skal give aha- og sanseoplevelser. Havens veje kan være lige eller snoede, og stier kan føre frem til hemmeligheder. De kan belægges med grus, muslingeskaller, potteskår, ral, fliser og mursten samt en mængde andre materialer. Hver især er de med til at give haven et helt personligt præg. Stier og gangsystemer har med andre ord ikke alene en stor praktisk betydning. De er også afgørende for helhedsindtrykket.

En have kan inddeles i cirkler, firkanter, trekanter og mange andre former. Bede kan have forskellige farver, og træer, buske og hække er med til at skabe havens rum. Den slags kaldes struktur.

Natursten:Natursten er typisk granit, sandsten, skifer, marmor, travertin eller basalt. Det kan også være marksten, flade strandsten eller ligefrem kampesten, eller sten der er brudt af klipper eller fjelde som for eksempel ølandssten. Brosten og marksten fås i dag på net, så de for en ikke professionel er betydelig lettere at lægge. Grus: Grus og perlesten anvendes ofte til gangstier. I den kategori kunne man også tage stenmel, granitskærver og knust marmor. Perlesten er ofte anvendt i japanske haver, hvor de bliver revet i sirlige mønstre, og i 70'erne var det meget typisk, at indkørsler var belagt med perlesten. Havetegl og klinker: Tegl og klinker er fremstillet af brændt ler. De brændes ved en meget høj temperatur, så de får en tæt struktur, der ikke så let optager vand. Alt afhængig af leret vil brændingen blive mere eller mindre tæt, men prisen også højere afhængig af lertypen. Noget hentes i udlandet, og det forøger omkostningerne. Cement: Fliser af beton og cement er aldrig gået af mode. Kombineret med natursten kan man skabe nogle smukke partier. Den typiske størrelse er 40 x 40 cm eller formatet herregårdsten. Man kan få betonbelægninger der minder om træ, sandsten eller om skifer. Træ: Træ er smukt, men mindre holdbart - især hvis det har direkte jordkontakt. Man kan lave lige gange, der er hævet med strøer, og man kan lave runde oversavede træplader, der giver et smukt forløb, men til gengæld ikke er særlig holdbart. Træ suger vand, og alger kan godt gøre fladerne ret glatte. Træflis og barkflis kan være naturlige og smukke stier, men skal jævnligt holdes ved lige med et nyt lag. Planter: Trædebregner egner sig til stier, hvor der ikke er den helt store færdsel. Græsstier er selvfølgelig også en mulighed og bruges oftest mellem staudebedene. Græsameringssten er en god kombination på større flader - især hvor der skal være biler. Læggemønstre: Grus kan rives, og sten kan lægges i mange forskellige mønstre. Også her skal man finde ud af et mønster, der skaber ro og harmoni. Der findes vinkelforbandt, halvt løbeforbandt, reolforbandt, helforbandt, sildebensforbandt og mange andre muligheder.

Find dine egne veje

Har du en ny have, er det altid en god idé at vente med at lave gangstier, indtil du kender din have.

Indkørslen skal selvfølgelig laves - og måske også en enkelt hovedsti - men herefter er det et godt tip at afprøve haven lidt. Hvilke veje er de hyppigste, du går? Efterhånden vil du finde ud af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at lave en sti. Nogle gange skal den selvfølgelig også planlægges. Det er især i de tilfælde, hvor du vil have en indbygget overraskelse for de gæster, der besøger din have.

Belægningsmaterialer er dyre og skal holde i mange år, og anlægsbudgettet for en gang eller sti kan være en stor post. Derfor kan det være en rigtig god idé at tage ud og se andre haver eller besøge et par belægningsfirmaer for at få inspiration.

En plante kan man altid flytte - det er mere kompliceret at flytte en sti.