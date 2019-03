Volvos nye hybrider hedder B

Har man sagt A, må man også sige B. Det kunne være lede-ordsproget hos Volvo, der nu lancerer en række milde 48-volts hybrider, der alle kommer til at hedde B efter Brake By Wire. Det er en teknologi, hvor en elektronisk motorbremse skal spare 15 procent på brændstofforbruget.

Brake By Wire-teknologien fungerer ved, at et stort svinghjul af kulfiber kan komme i omdrejninger på op til 60.000 gange i minuttet ved bremsemanøvrer, hvorved der oplades et batteri, som både kan strække dråberne og give et boost til acceleration med en lille elmotor.

Det er en teknologi, der i første omgang udrulles på de største motoriseringer af XC90 og XC60-modellerne, men senere på året følger i de andre Volvo-modeller.

Volvo har modelskifte af de første 2020-modeller allerede i foråret, hvor XC90 nu blandt andet også kommer i en sekssæders version, der supplerer varianterne med fem og syv sæder.

På sikkerhedsfronten, kan "Cross Traffic Alert", der advarer mod krydsende trafik ved bakmanøvrer nu også selv bremse ned. Samtidig fås systemet "Oncoming Lane Mitigation", som advarer og hjælper føreren ved modkørende trafik, nu også til XC90.

Produktionen af Volvo XC90 i 2020-udgaven, som også får nye stofdessiner indendørs, går i gang til maj.