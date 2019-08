Hjulene kører stærkt hos Volvo. I første halvdel af 2019 solgte man 340.000 biler, hvilket var ny produktionsrekord, ikke mindst takket være de succesfulde XC40- og XC60-modeller.

Nu melder det store engelske bilmagasin Auto Express, at Volvo ser ud til at udvide sit sortiment af SUV'er med en lillebror til XC40 og sågar en storebror til XC90. Magasinets journalister har talt med topchefen, Håkan Samuelsson, der indrømmer, at man undersøger mulighederne for at sætte to nye modeller i produktion.

Platformen fra XC40 kan angiveligt downsizes til en SUV på omkring fire meters længde, der kan konkurrere med DS3 Crossback, Audi Q2 og Mini Countryman. Auto Express forventer samtidig, at bilen kan komme i en variant, der er en ren elbil.