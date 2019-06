Volvo og Uber viser produktionsklar selvkørende bil

Efter flere år med omfattende test melder Volvo og kørselstjenesten Uber nu, at de to parter har en produktionsklar selvkørende bil klar. Den bygger på den Volvo XC90-model, som de to firmaer har vist som prototype i flere omgange, og den vil sammen med Ubers system til autonom kørsel være fuldt selvkørende, lover de.

XC90 er som udgangspunkt udstyret med en række sikkerhedssystemer, der gør det let for Uber at installere sine egne systemer. På den måde kan Uber lettere udrulle selvkørende biler i sit netværk som en delebilstjeneste, der baserer sig på autonom kørsel. Bilen har backupsystemer til f.eks. styretøj og bremser. Hvis et eller flere af de primære systemer skulle svigte, vil systemerne bringe bilen til omgående standsning, lover Volvo. Der er også sensorer placeret oven på og i bilen, så den kan manøvreres i et bymiljø. Indtil videre vil der dog være medarbejdere bag rattet til at gribe ind, såkaldte "Mission Specialists".