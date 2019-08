Volkswagen skærer taget af sin populære lille SUV

Udvalget af klassiske cabrioleter er gået støt ned de seneste år, hvor det efterhånden stort set kun er premium-mærker, der kan se en idé i at fremstille åbne biler.

Nu melder Volkswagen sig dog ind igen og lancerer en afløser til Golf Cabriolet, som bliver noget mere usædvanlig. Man har nemlig skåret taget af den nye T-Roc og fjernet bagdørene, og dermed opstår T-Roc Cabriolet, der kan bryste sig af at være helt sin egen, bogstaveligt talt.

Der er nemlig ikke andre SUV-cabrioleter.

For år tilbage var Nissan først med en Murano cabriolet, mens Range Rover for godt tre år siden forsøgte sig med en Evoque uden tag. Ingen af bilerne er dog blevet særligt succesfulde. De var begge særdeles kostbare, men måske kan der være kunder til en T-Roc Cabriolet, som under alle omstændigheder vil være mere overkommelig i indkøb.