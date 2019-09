Videoanmeldelse: Få filmisk video fra din smartphone med Osmo Mobile 3 og Vlog Pocket

Den er trods navnet lige stor nok til at have i lommen, men sammenlignet med de populære stabilsatorer fra DJI kaldet Osmo Mobile, er Vlog Pocket ekstremt lille.

De er i hvert fald blevet langt nemmere at have med sig. Ikke mindst efter det kinesiske selskab Feiyutech lancerede deres Vlog Pocket, der er meget lille og kan bøjes sammen, når den ikke er i brug.

Osmoen har dog en smule mere glidende bevægelser, hvor Vlog Pocket godt kan knage en smule under smartphonens vægt. Men omvendt er det stadig imponerende, at den lille gimbal kan bære mere vægt end Osmo'ens forgænger, Osmo Mobile 2.

Når først mobilen er sat fast mellem de to klemmer, er farven dog ret ligegyldig. Det vigtigste er, hvor gode de to gimbals er til at stabilisere telefonen, og det gør de begge imponerende godt.

Smarte funktioner til video

Begge gimbals kan både optage video horisontalt og vertikalt, og kan holde strøm i mange timer, ligesom begge kan oplade smartphonen under brug.

Begge har desuden deres egen app, som giver mulighed for nogle smarte funktioner til både foto og video. Pludselig er det meget enkelt at tage et panoramefoto, hvor gimbalen selv sætter for eksempel ni fotos sammen til ét. Eller lave en motion timelapse, hvilket er en video i øget hastighed, hvor billedet langsomt bevæger sig imens. Perfekt til de sultne sociale medier.

Osmo Mobile 3 har den fordel, at der er flere knapper til at styre gimbalen rundt. Og det er også den gimbal, jeg selv vil vælge, da den er den smule mere stabil og har lidt flere funktioner.

Men for rigtig mange, der ikke skal bruge en gimbal til professionelt brug, vil Vlog Pocket være et rigtig godt bud. For den gør en stor forskel trods sin lille størrelse.

Priser og tilgængelighed: DJI Osmo Mobile 3 kan købes i danske butikker og online. Vejledende pris: 849 kroner inklusiv stofpose. 999 kroner inklusiv hårdt etui og mini-tripod.

Vlog Pocket kan endnu ikke købes i danske butikker, men kan bestilles på Amazon.de. Prisen er omkring 750 kroner inklusiv stofpose og mini-tripod.