Vi har som danskere masser at byde på over for den internationale bilindustri, mener dansk bildesigner, der står i spidsen for linje med Automotive Design på Højer Design Efterskole.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke har flere bilinteriør-designere. Dansk møbeldesign er jo kendt over hele verden, og der er kommet mange nye talenter til inden for de sidste par år. Med den udvikling der kommer med selvkørende biler og nye måder at indrette bilerne, vil det passe perfekt til den tradition og udvikling, vi har herhjemme. Vi har en fin æstetisk sans i Danmark. Seks måneder om året er der mørkt, og det regner, det tvinger os til at skære det overflødige pynt væk.

- Bare se på de mange billedkunstnere, vi har herhjemme. Vi har en designtradition med at skære helt ind til benet. Det passer meget godt til bilindustrien, siger Jon Bak Lindhardt Fabricius, der nævner Arne Jacobsen stolen, Ægget, som et meget godt eksempel på det enkle design, der i høj grad også vil kunne inspirere ved interiøret. Han uddyber:

Selv om vejen til at blive bildesigner er lang, er der masser af potentiale herhjemme, fordi vi har en designtradition, som passer godt til bilindustrien. Det forklarer Jon Bak Lindhardt Fabricius, der står i spidsen for linjen og er uddannet bildesigner. Han peger både på det udvendige og indvendige design.

Nye muligheder

Jon Bak Lindhardt Fabricius peger på B&O's automotive afdeling, som i dag er ejet af amerikanske Harman, som et godt eksempel på interiør-design. Firmaet har således lige modtaget den tyske IF 2019-designpris for et integreret højttalersystem i den nye Bentley Continental GT, der er designet af danske Mikkel Venge.

For de 15-17-årige elever på efterskolen handler det først og fremmest om at lære at formidle og turde prøve ideer af uden at være bundet af de begrænsninger, man senere møder, når krav om tekniske løsninger melder sig.

- Vi er gode til at hive en hat ned og sige, at noget ikke kan lade sig gøre frem for at lade sig inspirere, sælge sine drømme og få dem omsat til et realiserbart mål. Det lærer eleverne her, siger Jon Bak Lindhardt Fabricius.

Han peger på Christian von Koenigsegg, der står bag den svenske bilproducent Koenigsegg, som eksempel. I første omgang fik han nej fra sine ingeniører, da han ville lave nogle specielle roterende døre. Men det viste sig at kunne lade sig gøre alligevel.