Unge har sværere ved at skifte viskerblade

International undersøgelse viser, at unge mellem 18-24 år ikke er fortrolige med elementær vedligeholdelse af bilen som at tjekke dæktryk eller skifte viskerblade og endda hælde sprinklervæske på bilen.

Blandt de helt unge er det endda kun lidt over halvdelen, som ville være helt trygge ved at hælde sprinklervæske på bilen. Resultaterne kommer, efter Continental har spurgt 2000 internationale bilister.

Faktisk har seniorerne tre gange større velvilje til f.eks. at skifte en defekt pære og dobbelt så stor til at skifte viskerblade. Mens omkring halvdelen af seniorerne er klar på at skifte dæk, er det kun hver femte af de unge.

Halvdelen af unge bilister mellem 18 og 24 år ved ikke, hvordan de skal tjekke oliestand eller dæktryk på en bil. Til gengæld er der masser af vilje og viden til at tage affære med den daglige vedligeholdelse af bilen, hvis man er over 55 år. Det viser en undersøgelse, som dækfirmaet Continental har lavet.

50 pct. kan tjekke oliestand eller dæktryk.56 pct. føler sig helt sikre på at kunne efterfylde sprinklervæske. 19 pct. ville kunne skifte et dæk, mens 45 pct. af bilisterne over 55 år ville kunne dette. 80 pct. erkender, at de kan spare penge ved at kunne klare mere vedligeholdelse. 62 pct. vil gerne gøre det. Mere end 80 pct. mener, at deres forældre vil være bedre til at vedligeholde bilen. Bilister over 55 år vil i tre gange flere tilfælde skifte en pære og i dobbelt så mange tilfælde skifte viskerblade. 10 pct. kan navigere efter et landkort i handskerummet. Det kan over halvdelen af de over 55-årige. Continental Tyres har spurgt 2.000 bilister i undersøgelsen. Kilde: Continental Tyres

Tjek af oliestand eller tjek af dæktryk og mønsterdybde i dækket er også noget mange unge står fremmede over for. Foto: Continental Tyres

Pengepung og sikkerhed

Det er sund fornuft at vide noget om sin bil. Der handler både om sikkerhed og økonomi, lyder det fra Mark Griffiths, sikkerhedsekspert hos Continental dæk.

- Manglende tillid til egne evner og viden om f.eks. dæktryk, mønsterdybde eller udsyn kan føre til ulykker. Der er også sandsynlighed for, at de unge bruger penge unødvendigt for at få professionel assistance til opgaver, de selv kan klare, siger Mark Griffiths.

80 pct. af de adspurgte erkendte da også, at de kunne spare penge ved at gøre noget selv, og cirka 60 pct. ville have det godt med at føre det ud i livet.

- Måske har de lidt ældre en holdning til, at man skal få klaret tingene selv, mens de yngre tror, at mulighederne udelukkende handler om en update eller upgrade. Men hvis man selv kan klare mindre vedligeholdelse, betyder det altså også noget for sikkerheden på vejene, siger han.

Undersøgelsen viser da også, at over 80 pct. af de adspurgte unge tror, at deres forældre vil være bedre til at tackle problemer med bilens vedligeholdelse. De er så at sige en uddøende race.

- Alle de adspurgte pegede på, at folk bliver mere teknologisk og mindre teknisk indstillede, hvor især yngre har en fordel med dagens udvikling. Men når det kommer til biler, sker udviklingen både med teknologiske og tekniske funktioner, så jo mere viden man har, jo bedre og mere sikker en køreoplevelse får man, siger Mark Griffiths.