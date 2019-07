Under hollandsk flag

Kjeld Bjerre har i anledning af sommerferien dels vinket midlertidigt farvel til Boligtillægget, dels til Danmark, og tilbringer de næste uger på de hollandske kanaler. Og undervejs skriver han hjem om oplevelserne som kaptajn på egen båd. Her er første del:

Efter lange og dybe overvejelser har jeg truffet et valg. Jeg tror endda, at det er det endelige valg - og så alligevel ikke, for som dansker er det jo tilladt at have et standpunkt, til man ta'r et nyt. Men, altså - indtil videre! Sandheden kom til mig som en åbenbaring i flere trin. Det første kom dalende ned som en veltilpas følelse af afspænding, da jeg krydsede grænsen fra Tyskland til Holland - med 130 kilometer i timen. Så det var altså ikke en oplevelse, jeg dvælede ved i længere tid. Og sådan er det hver gang, vi kører til Holland for at tilbringe lidt tid i vores lille båd. Vi kender jo turen ud og ind, så det er bare med at komme ud over de tyske stepper - med lidt held ta'r det 7 timer, og grænsen til Holland er rundt regnet 2/3 af vejen. Nu har jeg ikke for vane at køre så hurtigt, men lige nøjagtigt her giver jeg den altid gas. I modsætning til den danske grænse, som er garneret med blå blink, politi, hjemmeværn og lilleput-paranoia - og krav om at sænke farten og vise pas. I modsætning hertil er den tysk-hollandske grænse usynlig.

? og helt tosset ser det ud, når man er tæt på, og vinden folder det ud - og ?

Frihed Ja, det vil sige, den er i grunden synlig, fordi der stadig står resterne af et vældigt anlæg - som et minde om gamle dage, da alle blev stoppet, og der holdt hundredevis af lastbiler i kø for at blive toldbehandlet. Men nu er det en tom kulisse - der er en lille tankstation, men efter klokken 21.00 er den selvbetjent, og du kan ikke engang købe en kop kaffe. Til gengæld kan man drøne lige igennem uden at sænke farten. Og det var egentlig bare det, jeg ville fortælle: Hver gang jeg kommer til Bunde West, som stedet hedder, fejrer jeg den europæiske frihed ved at give den fuld gas og drøne igennem den gamle grænsestation - lukt ind i Holland, hvor jeg straks sænker farten, for her må man som i Danmark "kun" køre 130. Hvilket jeg iøvrigt gør med glæde, for jeg bryder mig ikke om den tyske ordning, hvor de værste og mest aggressive fartbøller får lov til at tyrannisere den øvrige trafik. Jeg kan godt li' frihed, men jeg synes, at fri hastighed på motorvejen er en temmelig dum måde at udtrykke den på.

? det er også forkerte farver - den blå er for lys, og den røde for rød. Det går ikke ?

Samme rod Og forleden faldt det mig så ind, at i det øjeblik, jeg passerer ind i Holland, oplever jeg en eller anden form for ubevidst lettelse - jeg slapper af indeni. Og det er altså ikke, fordi tyskerne er dumme og hollænderne nogle englebasser. Men jeg føler mig hjemme. Og det er lidt underligt, for Holland er for mig også et eksotisk sted. Jeg holder af alt det, de har, som vi ikke har - og omvendt - og alt det, de gør anderledes og har andre ideer om. Og alligevel føler jeg mig hjemme. Det er som om, vi er den samme familie - at vi kommer det samme sted fra, men igennem mange-mange år er vi gået i forskellige retninger og har levet forskellige liv - og nu er jeg på besøg, og føler mig helt og aldeles hjemme. Selv om de taler et åndsvagt sprog, har andre normer og standarder - og i det hele taget er lidt småskøre på mange punkter. Jeg mener: De kører uden cykelhjelm - hva' fa'en tænker de på? Men jeg har altså denne her følelse af, at vi et eller andet sted langt ude har samme rod - og hører sammen. Lidt ligesom med svenskerne og nordmændene. De er bare så tæt på, at man lettere bliver irriteret på dem - man lægger mest mærke til alle deres mest fjollede sider. Men på bunden er de jo gode nok, og det ved vi godt.

? når vi som danskere vil flage med det hollandske flag, skal vi sgu gøre det ordentligt! Og flagstangen er vist stadig 7-8 cm for lang ?

Under fremmed flag Og sådan har jeg det altså også med hollænderne. Og nu er situationen den, at jeg i forgangne vinter har lavet en ny flagstang til båden. Det hedder vist nok et "flagspil", men pyt nu med det. Året før kiggede min gode ven Frederiksen nemlig forbi, og han klagede i høje toner over flaget og især flagstangen - de skal nemlig have en størrelse, som står i et ganske bestemt forhold til hinanden og bådens størrelse. Og jeg var altså kommet af sted med at købe et flag, som passede til flagstangen, men var alt for lille til båden - og deraf kan man jo så udlede, at flagstangen også var for lille: Den kunne ikke bære et flag, som var stort nok til båden. For at løse problemet var jeg altså nødt til først at anskaffe en større flagstang og derefter et større flag. Nu skal så siges, at miseren ikke er min skyld. Vi købte bare båden inklusive flagstang og flag - et hollandsk flag! Og det første år sejlede vi af ren dovenskab bare videre med det hollandske flag. Jeg tænkte da lidt over, om det var i orden - altså at vi som danskere flagede med det hollandske flag? Vi spurgte lidt rundt, og der var ikke én, der kunne se noget problem i det. De syntes faktisk, at det var sjovt med sådan et par danskere under hollandsk flag. - Det var noget andet, hvis I havde været tyskere ...

Ny flagstang Og sådan sejlede vi i nogle år. Med til historien hører, at flagstangen sad lidt uorganiseret. Og sidste år tog jeg så tyren ved hornene - på en båd som vores skal flagstangen nemlig sidde yderst på roret, og den skal bue - og det kræver et særligt beslag, som jeg biksede sammen hjemme på værkstedet - og fik det monteret. Men derved blev den brugbare del af flagstangen lidt for kort - så det originale hollandske flag sad ikke helt, som det skulle. I skuffen havde jeg imidlertid et lidt mindre dansk flag, og jeg tænkte som så, at det måske under alle omstændigheder var på tide at skifte til dannebrog? Det var et rigtigt yachtflag - altså et splitflag med YF i hjørnet, som sig hør og bør - men det var godt nok lidt lille. Og det var altså dette flag, som fik Frederiksen helt op i det røde felt, da han så det: Sådan kan man ikke sejle rundt! Han tilbød endda at lave en passende flagstang, men det syntes jeg trods alt var for pinligt, så i løbet af vinteren fik jeg altså selv lavet en lidt længere flagstang, som oven i købet er med det obligatoriske svaj, som alle hollændere bruger. Spørgsmålet var nu, om jeg skulle købe et nyt og større yachtflag, som passer til den nye flagstang - eller skulle vi gå tilbage til det hollandske? Og det var lige det, jeg sad og tænkte på, da jeg drønede over grænsen ved Bunde West - og endnu en gang oplevede denne sære fornemmelse af at komme hjem. Og netop derfor traf jeg den beslutning, jeg nævnte i indledningen: Fra nu af vil vi på permanent basis sejle under hollandsk flag. Og lige om et øjeblik vil jeg gå op i byen for at købe et af pasende størrelse. Der er et eller andet symbolsk i den handling, men jeg er ikke sikker på, at jeg selv forstår symbolet. Det er nemlig ikke fordi, vi ikke vil vise det danske flag - og det er ikke, fordi vi vil "snyde" nogen til at tro, at vi er hollændere. Det kan vi heller ikke - folk lurer på lang afstand, at vi er danskere. Men måske prøver vi at sige, at vi gider ikke det der forældede nationalisme-pis - og vi synes forresten, at I er vores venner, og jeres flag er lige så godt som vores.