UHD-anmeldelse: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Den første film om Newt Scamanders eventyr i Harry Potter-universet overgik alle forventninger, og opfølgeren er om muligt endnu bedre. J. K. Rowling kan ikke beskyldes for bare at malke Harry Potter-universet; hun bygger flot og fantasifuldt videre på dét, vi allerede kender, og føjer elegant nye detaljer til. Læg dertil en stribe overbevisende præstationer fra bl.a. Eddie Redmayne, Johnny Depp og Jude Law, og så er der alt mulig grund til at glæde sig til den tredje af fem film i serien.

Det visuelle aspekt af The Crimes of Grindelwald er, som forgængeren og alle Harry Potter-filmene i øvrigt, en vigtig del, da det altså kræver en del computereffekter, når mugglere skal overbevises om, at der findes magi. The Crimes of Grindelwald er utrolig flot på UHD-udgivelsen, hvor de magiske væseners mange farver og Grindelwalds blå flammer stråler om kap. Detaljegraden er ekstremt høj, og det tjener virkelig filmen ære, da der tydeligvis er blevet kælet for den del. Lydsiden fortjener også ros, for Dolby Atmos-soundtracket imponerer - særligt når drager og ilddæmoner farer rundt om Newt og vennerne, og får subwooferen til at brumme.

Der er en god times ekstramateriale, der går bag om filmens tilblivelse, bringer interviews med de medvirkende og sågar J. K. Rowling selv. Det er guf for fans af Harry Potter-universet og kroner en rigtig flot udgivelse, der er filmen værdig.