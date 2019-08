UHD-anmeldelse: Alita: Battle Angel er flot men forhastet

James Camerons og Robert Rodriguez' forsøg på en filmversion af manga-serien Battle Angel: Alita har sine fejl, men ender med at være en forførende og flot film, der folder sig rigtigt ud på UHD. Der er historie nok til tre film - mindst, og derfor føles Alita: Battle Angel noget forhastet, hvilket giver en række følgeskader på både plot og karakterudvikling.

På UHD udnytter Alita hele farvepaletten i HDR10+ og Dolby Vision - ja, du kan selv vælge, og det får vores CGI-protagonist til i højere grad at blende ind med omgivelser, der - for at være fair - også ofte er CGI. Detajlegraden og særligt dybden i Iron City medvirker til, at man som i Avatar lever sig ind i det fantastisk univers, og det gør det lettere at tilgive filmens historiemæssige mangler.

Alita er action-packed, og særligt i motorball-scenerne bliver dette understøttet af et imponerende veldisponeret Dolby Atmos-soundtrack, der placerer dig midt i al volden. Der er kælet for detaljerne, så du kan høre nøjagtig, hvor Alita bliver angrebet fra, og hvor hårdt modstanderne prøver. Imponerende!

Ekstramaterialet er guf for fans af Alita, for den dykker ned i både mangaens univers og baggrundshistorie og springet til film. Der er masser af features om The Fall, Alita, motorball, CGI - og sågar chokoladen i filmen, så her kan selv hardcore fans blive mætte.

Alt i alt er Alita en imponerende flot UHD-udgivelse, der desværre ikke kan rette op på, at filmen burde have været spredt ud over tre film.

Alita: Battle Angel er ude nu på UHD, blu-ray og dvd.