UHD-anmeldelse: A Star is Born

Bradley Cooper imponerer i sin instruktør-debut i A Star is Born, der er den tredje (!) remake af filmen fra '37. Han leverer en af sine bedste præstationer som den aldrende og alkoholiserede rockstjerne Jackson Maine, og som instruktør får han det bedste ud af Lady Gaga, i rollen som den håbefulde Ally. Historien er stadig god, og den er også godt fortalt, men kemien mellem Cooper og Gaga er en stor del af grunden til, at filmen er så vellykket - og så skader det ikke, at musikken lyder godt.

Det er ikke let at levere gode billeder fra koncerter, hvor kontrasten mellem mørke og blændende lys er enorm, men A Star is Born gør netop det. Billedsiden på UHD'en er længder flottere end på blu-ray, både under optrædener, og i filmens bedste scener, når vi kommer helt tæt på Cooper og Gaga. Lige som i Bohemian Rhapsody er lydsiden vigtig i en så musikalsk film som A Star is Born, og den skuffer ikke. Hvad enten du er til koncert, på en snusket bar eller overhører en ophedet diskussion mellem Jackson og Ally, så er lyden klar, detaljeret og præcis.

Ekstraindholdet er lidt til den lette side med musikvideoer, fraklip og en making of-feature - men det ændrer ikke på, at A Star is Born er en medrivende og flot film, der ser flottest ud og lyder bedst på UHD-udgivelsen.