Toyotas nye store Camry satser på komfort og udstyr

Toyota Camry er tilbage i Europa efter en pause på 15 år. Bilen har masser af plads, men er indrettet så upraktisk, at den ikke går an som familiens eneste bil trods en længde på knap fem meter og et ødselt bagsæde.

Det moderne menneske dyrker masser af fritidsaktiviteter. En ugentlig MTB-tur og en årlig skiferie er helt normalt, så hvis du falder for Toyota Camry, skal du have en anden bil til din fritid. Den klassiske Camry kan nemlig ikke fås med tagbøjler til montering af f.eks. en tagboks eller en cykel, og det klassiske bagagerum er uden skilem. Nå, tænker du måske, så må man ofre en solid cykelholder til en trækkrog, men bilen leveres heller ikke med trækkrog. Lyder det som en mavesur præsentation af en ny Toyota, så læs videre. For mens bilen virker gammeldags og savner udstyr, som kan fås til en VW Polo, er Camry meget bil for pengene, hvis man måler på plads og power. Og så kører den overraskende godt. Men uanset hvordan man vender og drejer bilen, er den på flere områder bagud i forhold til konkurrenterne, der alle kan fås med stribevis af udstyr, som Toyotaen end ikke kan udstyres med. En Camry kan f.eks. ikke leveres med 360-graders kamera, moderne matrix LED-lygter, Apple Carplay, glastag, soltag, ventilation i sæderne eller varme i rattet. Et handskerum med køling er der heller ikke mulighed for.

Toyota Camry Hybrid Pris Camry Hybrid H2: 379.990 kr.Camry Hybrid H3: 399.990 kr.



Camry Hybrid H3 Executive: 449.990 kr.



Camry Hybrid H4: 499.990 kr.



Skattegrundlag: 349.990 kr.



Forbrug: 18,2 km/l



WLTP CO2 per km: 127 g



Motor: 2,5 benzinmotor og elmotor



Hk: I alt 218



Nm: 221



Topfart: 180 km/t.



0-100 km/t.: 8,3 sek.



L/B/H: 489/184/145 cm

Foto: www.sebastienmauroy.com Toyota Camry kører overraskende godt i forhold til bilens størrelse. Platformen deler den med Rav4. Foto: Toyota

Avanceret hybrid Billigste Camry koster 380.000 kr., og det er en meget stærk pris, når man sammenligner med den nye Toyota Rav4, som bilen deler teknik med. Blandt Camrys styrker er hybridteknikken, der spiller sammen med en 2,5 liters benzinmotor. Den samlede ydelse er 218 hk, og det gør bilen tilpas hurtig, når først den klassiske CVT-lyd er faldet til ro. Ingen kommer til at savne power i Camry. Den første Camry kom i 1982, og den nyeste har bl.a. været på markedet i USA de seneste par år som ottende generation. USA er Camrys absolutte hjemmebane, og her leveres bilen også med 3,5 liters klassisk V6'er med 300 hk og ottetrins automatgear samt bunker af det udstyr, som Toyotaen ikke kan leveres med i Europa. Camry har en lang historie og et ry for at være en yderst komfortabel og legendarisk driftsikker konstruktion, og det ændrer Toyota ikke ved i ottende generation. Køreoplevelsen er dog noget anderledes, end det lidt traditionelle sedan-design antyder, og det mærker vi allerede fra de første meter i den store bil. Camry kører overraskende kontant, og der er ikke meget krængning at spore, hvis du kører frisk til. Hemmeligheden er en undervogn med avanceret ophæng ved baghjulene og et generelt ønske fra Toyotas side om, at bilerne fremover skal være knap så fornuftsbetonede som tidligere. Faktisk er undervognen så fast, at vi spår, at visse tidlige Camry-kunder godt kunne tænke sig en lidt mere komfortabel afstemning.

På bagsædet er der generøse pladsforhold, men det trækker ned, at der ikke er skilem. Foto: Toyota

Gensyn med det analoge Konkurrenterne til Camry er biler som VW Passat, Opel Insignia, Kia Optima, Skoda Superb og Peugeot 508. For alle gælder det, at man i vid udstrækning har skiftet til digitale instrumenter i større eller mindre grad. Camry bliver solgt i flere end 100 lande, så hos Toyota holder man fast i analoge instrumenter, men krydrer oplevelsen med op til tre mindre skærme i Camry. I Danmark koncentrerer importøren sig om en model, der hedder H3 Executive, og den har otte-tommer skærm i midten af bilen og endnu et display mellem de analoge instrumenter direkte foran chaufføren. På topmodellen H4 er der også et stort 10-tommer head-up-display i farver, men den version forventer importøren ikke at sælge ret mange af i Danmark. Allerede fra H2-udstyrsudgaven til de 380.000 kr. har Camry en lang liste af standardudstyr som f.eks. 17-tommer alufælge, tozonet klimaanlæg med en særlig Nanoe Ion-teknologi, der modvirker udtørring af hud og holder kabinen frisk, adaptiv fartpilot, multimediesystem med 7-tommer touchscreen, bakkamera og DAB+-radio, nøglefri betjening samt sikkerhedspakken Toyota Safety Sense, der bl.a. rummer automatisk nødbremse for biler og fodgængere og vognbaneassistent med aktiv styring. Toyota forventer at sælge flest af udgaven H3 Executive med 18-tommer alufælge, otte-tommer skærm med integreret dansk navigation, fuld LED-lygtepakke, advarsel for tværgående trafik bag, overvågning af blinde vinkler og trådløs opladning af smartphone. Med dette udstyrstrin bremser Camry også, hvis du bakker ud fra en indkørsel, og der kommer tværgående trafik. Den nye Toyota Camry er introduceret i Danmark, og det er også muligt at privatlease fra 4.395 kr. pr. måned for H3-udstyrsudgaven med 14.995 kr. i førstegangsydelse. Den skattemæssige værdi ved erhvervsleasing starter ved 329.990 kr. for en H3, hvilket virker ganske rimeligt. Avisen var inviteret til Split af Toyota.

Interiøret er komfortabelt indrettet, der er masser af udstyr, og kvaliteten er overbevisende. Men der er ingen digitale instrumenter, ej heller Apple Carplay. Foto: Toyota