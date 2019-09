To nye topløse modeller fra Ferrari

Derfor opgraderer mærket med den stejlende hingst på cabriolet-fronten. Her er der nemlig potentiale for det eksklusive mærke.

Det sker dog i modeller, som er lagt an på at være lettere at tøjle og mere behagelige at køre i end hardcore-modellerne.

Frisk luft med 800 hk

Den store 812 GTS markerer, at der nu igen er en topløs 12-cylindret model i serieproduktion efter 50 år, lyder det fra Ferrari. Sidste model var 365 GTS4 fra 1969. Den var også kendt som Daytona Spideren, fordi Ferrari dengang hentede en sejr i det navnkundige 24-timers løb i Daytona.

En nyere åben V12-model med motoren foran er F60 America fra 2014, der kun blev bygget i 60 eksemplarer. V12-motoren, som er den samme som i 812 Superfast, er også her forbundet med en syvtrins automatgearkasse med dobbeltkobling.

Den leverer 800 hk ved 8500 omdr. Momentet er 718 Nm og betyder, at den klarer 0-100 kilometer i timen på 3,0 sekunder. Også her kan kalechen køres op eller ned på 14 sekunder ved hastigheder på op til 45 kilometer i timen. Samtidig kan føreren køre en elektrisk skærm, der agerer som vindstop, op eller ned.

Modellen er designet med to nye afstivere i siden, der ud over at camouflere kalechen også skal være med til at give et signatur-design for den åbne model, som adskiller den fra Berlinetta'en.

Produktionen af F8 Spider og 812 GTS går i gang til næste forår, og leveringerne går først for alvor i gang sidst på året. Danske priser kendes ikke.