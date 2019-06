To børn + en spand sæbe + møgbeskidt bil = HYGGE

En kombination af nød, solvarme og apati fik mig forleden til at genopdage glæden ved noget, jeg ikke har gjort de sidste - MINDST - 35 år.

Og jeg siger med det samme, at jeg ikke en gang er sikker på, at det var lovligt, men jeg gjorde det fandme alligevel.

Efter tre dages tung luksusfestival i det sydfynsk-agtige var jeg sammen med min hustru kørt dybt ind i det sydjyske for at hente vores børn, vi havde parkeret i bedsteforældres varetægt.

Der var stor gensynsglæde fra begge parter, men nok mest fra os voksnes side, da vores komme for de to små markerede slutningen på tre dages is- og snolderkur.

Men der stod vi så på den grusede gårdsplads, krammede færdig og nød søndagssolen, da de to små pludselig hittede en spand med sæbevand og to bløde børster frem og med stor ildhu og liiiiiidt for hårde strøg gik i krig med at gnubbe vores blå Seat Ibiza, der ikke har set indersiden af en vaskehal de sidste syv måneder, ren.

Det var som at blive suget tilbage til min barndom i de congobrune halvfjerdsere, hvor jeg selv brugte - hvad føltes som - søndag efter søndag efter søndag efter med at gnubbe familiens nepal-orange VW Jeans ren for støv fra de østjyske veje.

Jeg vil ikke sige, at jeg dengang ligefrem nød bilvaskeriet, men her på gruset virkede det pludselig som det hyggeligste, man kunne foretage sig. Også selv om de to initiativtagere EDDERMAME ikke var gode til at fange alle mudderkagerne, og selv om den efterfølgende afskylning langt hen ad vejen kom til at tage væsentlig længere end planlagt, fordi de ligesom ikke kunne hitte ud af at holde ind med indsæbningen på trods af adskillige henstillinger om at STOPPE!!!

Men da jeg endelig fik vristet børsterne ud af barnehænderne og fik spulet den sidste skum af bilen, stod vi tre bilvaskere der med en ren bil foran os og en oplevelse rigere. En oplevelse som man sagoramsme ikke kan købe sig til med guldvask i Ingo-vaskehallen.

Eneste skår i glæden var næsten, at vi ikke kunne forlænge oplevelsen med en gang Turtlewax, og udsigten til, at vi næppe kan gentage seancen hjemme på villavejen uden at blive set skævt til, mens vi skyller litervis af sæbevand i kloakken ... og det SKAL man selvfølgelig heller ikke ...

... men det VAR nu hyggeligt.