Vi har tidligere rost Master & Dynamic for deres kompromisløse lyd og design. Nu har den unge New York-virksomhed sendt nye høretelefoner på markedet, som retter de få kritikpunkter, vi havde til den ellers fremragende forgænger, MW60.

Ambitionsniveauet betyder også, at der er langt imellem nye høretelefoner - men nu er MW65 på gaden, og der er grund til begejstring.

Master & Dynamics høretelefoner er inspireret af de gamle hovedtelefoner, piloterne brugte under anden verdenskrig, og de er bygget, så de kan holde til lidt af hvert. Resultatet er en serie af hovedtelefoner, der har en tidløs elegance over sig og er nogle af de flotteste hovedtelefoner på markedet.

New York-virksomheden så dagens lys i 2014, men er på kort tid blevet synonym med kvalitets-lyd og -design. Ambitionen har fra begyndelsen været, at kun det bedste er godt nok. Det kommer både til udtryk i materialevalg, heldigvis også i lyden - men også i prisen.

Lette men med tyngde

MW65 kommer i en lækker indpakning, hvor der er kælet for detaljerne. Der følger en flot stofpose med til opbevaring, og både lyd- og strømkabel er foret.

Jeg blev overrasket, da jeg løftede MW65 første gang - for de vejer meget mindre end forgængerne, 245 g. mod MW60's 345 g.. Min frygt for, at Master & Dynamic går på kompromis med materialerne, bliver dog gjort til skamme. MW65 er lavet i anodiseret aluminium, puderne er af blødt lammeskind, og 40 mm-driverne er traditionen tro i beryllium. De er overraskende lette, men føles robuste, og lyden har heldigvis tyngde.

Jeg har i testen lyttet til især rock, rap, soul og elektronisk musik, og MW65 håndterer genrene forbilledligt.

MW65 har en varm lyd med en forbløffende detaljegrad. Jeg opdager nye ting på velkendte numre. Der er en god blance mellem bas, mellemtone og diskant. Uanset om jeg spiller Muse, The Weeknd eller The Beatles, bliver jeg imponeret over MW65's lyd. Der er ikke nogen app, men når jeg har leget med min equaliser, er jeg vendt tilbage til "neutral" hver gang. De lyder altså, som de skal, out-of-the-box, og de lyder godt.