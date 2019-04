Logitech G935 er et nyt, trådløst headset fra Logitech, der trods en vejledende pris på 1399 kr. byder på meget værdi for pengene.

G935 har en masse kørende for sig. De to vigtigste ting er, at det sidder godt og lyder godt. Designet på Logitech G935 vil nok dele vandene. Headsettet er sort, stort og har dioder, der lyser i alle regnbuens farver, når man gamer. Husets yngste gamere synes, at dét med de mange farver er den fedeste feature ved G935 - personligt er jeg mindre begejstret. Uanset om man er til det eller ej, så kan det ikke ses af brugeren, når man spiller, og headsettet sidder godt i brug. Der er ikke for meget pres på hverken hovedbund eller ører, og ørepuderne er behagelige at have på.

Lyden i G935 er noget af det bedre, jeg har oplevet i et gaming-headset. Der er DTS Headphone:X 2.0, som praler af at være mere nøjagtig end konventionel 7.1 surround. Om det er tilfældet, er svært at vurdere, men det lyder i al fald både godt, detaljeret og nøjagtigt i spil, der gør et stort nummer ud af surround sound. Film og musik klarer G935 også til bravour, men det er altså primært spil, der blevet testet på her.