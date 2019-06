Test: Wonderboom 2 er en lille kraftkarl: Hvor kommer al lyden fra?

Wonderboom 2 følger op på forgængeren af samme navn, ja altså minus 2-tallet, og er seneste bluetooth-højtaler fra Ultimate Ears, UE.

UE kan noget, når det kommer til bluetooth-højtalere. Vi testede sidste år Boom 3, som vi ikke var ene om at være begejstrerede for. Boom 3 kan spille højt, godt og længe, og så kan den tåle vand og støv.

Wonderboom 2 bygger videre på de dyder og har samme kvaliteter, men derudover også et par nye signifikante funktioner og et - synes vi - pænere design.

Den lille højtaler er 10,5 cm høj og ca. 10 cm i diameter, alligevel kan den spille forbløffende højt og godt; det skal høres, før man tror det. Der er skruet op for bassen i forhold til forgængeren, og lyden er er en anelse bastung til den varme side - men detaljeregraden og ikke mindst klarheden er fint til stede for en højtaler i denne prisklasse.

Wonderboom 2 spiller i 360 grader, og som noget nyt kan man parre to Wonderboom 2 for ægte stereo, hvilket er en lille åbenbaring. Det er uhyre let og intuitivt at parre de to højtalere, og i testen har der ikke én gang været problemer med funktionen. Hold blot den midterste knap på begge højtalere ned i et par sekunder, og de "finder" hinanden. Stereo forbedrer lyden mærkbart, og åbner også en kattelem for en form for multirum - hvis der ikke er for langt mellem rummene, vel og mærke.