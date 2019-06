Test: Sage Super Q er en monsterblender

Når du pakker din Sage Super Q ud, er der en hel del komponenter: Motorenhed; låg med påfyldningslåg, som også kan bruges som målebære; blenderkande (2 liter) - overraskende nok af plast; en takeaway-beholder (0,7 liter) med knivenhed og to-go-låg; en tamper og en spartel.

Selve moterenheden er solid og vejer over fire et halvt kilo, så der er ikke brug for sugekopper under bunden for, at den står stabilt. Den er flot, men fylder også meget, og du får brug for god plads, hvis du vælger at investere i Sage-blenderen.

Betjeningen er ret intuitiv. En tænd/sluk-knap, en drejeknap, hvor du både kan indstille tid og blendergrad, og så er der fem præindstillede funktioner: knust is, smoothie, grøn smoothie, frossen dessert og suppe. Jeg har testet de tre første.

At kalde den første funktion for ice crush (knust is) er faktisk lidt af en underdrivelse. I løbet af et minut har blenderen fuldstændig pulveriseret de 20 isterninger, jeg har smidt op i kanden. Ikke så meget pjat - bare knust is.

Og her kunne testen for så vidt godt slutte, for jeg har svært ved at forestille mig, at en blender, der kan knuse is så effektivt, ville have problemer med at lave en smoothie eller en puré.