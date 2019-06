Test: OBH Nordica Blender Master Steel til husbehov

Knivdelen er skruet på kanden, når man pakker den ud, men det er let at skille de to dele ad og skifte kanden ud med takeawaykruset, når du skal lave smoothie. Det giver god mening at kunne lave smoothiene direkte i takeaway-kruset, så man slipper for at vaske den tunge glaskande op. Smoothie-indstillingen starter langsomt og stiger i tempo i et fast interval. Efter et par runder har du en lækker frugtdrik.

OBH Nordica har gjort det supernemt at betjene blenderen. Med en drejeknap kan du tænde og slukke for blenderen eller sætte den på puls, så du selv har styr på blendeprocessen. Derudover er der tre knapper med hver deres indstilling: Isknuser, frugt og grønt samt smoothie.

Har du ikke brug for store mængder knust is, men er mere til at lave en nem smoothie, er OBH Nordica Blender Master Steel 1000W et udmærket bud på en blender, der dækker dine behov.

Lidt is ad gangen

Brugervejledningen anbefaler, at du ikke blender noget med en temperatur over 65 grader celcius. Jeg vovede dog pelsen og blendede mine kogte gulerødder, så snart de var møre, og det kom der en silkeblød puré ud af. Mission fuldført.

Icecrush-indstillingen arbejder med pulsintervaller, som slukker efter 45 sekunder (i den danske brugsvejledning står der 45 minutter). Det er den tid, det tager at knuse isterningerne. Blenderen kan maksimalt knuse 10 isterninger ad gangen, hvilket ikke er meget bevendt, hvis du har gæster og skal lave en stribe cocktails. Det er heller ikke særlig nemt at få den knuste is ud af blenderkanden. Jeg var nødt til at skrue knivdelen af for at få det sidste ud. Når det så er sagt, laver blenderen en fin omgang knust is.

Sugekopperne under bunden hjælper med, at Blender Master Steel 1000W står stabilt på køkkenbordet. Nogen designpriser vinder den nok ikke, men den kræver ikke så meget skabsplads. Blenderen er nem at skille ad og rengøre, og alle dele kan komme i opvaskemaskinen.

Pris og tilgængelighed: OBH Nordica Blender Master Steel 1000W kan købes online. Vejledende pris 799,95 kr.