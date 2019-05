Tesla klarer nu over 600 kilometer på en opladning

Konkurrenterne skal stå tidligt op for at følge med frontløberne fra Tesla, som nu opgraderer den store Model S og den og høje Model X. Største nyhed er, at bilerne nu får øget den maksimale rækkevidde med største batteripakke med 10 procent, hvilket betyder, at Model S kan klare op til 610 kilometer, og Model X kaperer 505 kilometer på en opladning.

Bag opgraderingen ligger ikke et større batteri, men derimod en række forbedringer af effektiviteten på det eksisterende 100-kWh-batteri. Således får elmotoren forbedret smøring og køling, mens en ændring af gearkasserne også giver en mere effektiv drivline.

Tesla henter også noget af den ekstra rækkevidde fra nye mere effektive dæk og hjullejer samt ændringer i luftaffjedringen, som reducerer højden, ved kørsel. Dette skulle også give en lidt bedre acceleration fra 0 til 100 kilometer i timen.