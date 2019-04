Tesla breder sig med nye model

Elbils-pioneren Tesla var først på banen og svarer nu igen i en af de klasser, som konkurrenterne er på vej til at indtage. Den nye kommende Model Y, som netop er vist, skal nemlig tage kampen op mod halvhøje modeller som Jaguar I-Pace og den kommende Audi Q4 e-tron.

15-tommerskærm

Som Model 3 kommer Y'eren med både bag- og firehjulstræk og med to batteripakker, hvor den største her giver en rækkevidde på 482 km og den mindste rækker til 370 km og følger i 2021. Den store Performance-model klarer 0-100 km/t på 3,5 sek. og har en topfart på over 240 km/t.

Den nye høje model byder, ligesom Model 3, på glastag og en instrumentering, der er centreret omkring en skærm på 15 tommer. Selv om den større Model X er forbilledet, får Model Y dog ikke de spektakulære mågevingedøre som denne, men regulære almindelige døre.

Priserne på det amerikanske marked starter fra 39.000 dollar for grundmodellen, hvilket er 4000 dollar mere end Model 3. Det svarer omregnet til er merpris på omkring 35.000 kr. på det danske marked. Til sammenligning starter Model 3 herhjemme fra 430.000 kr., men de endelige priser ved introduktionen er det dog for tidligt at spå præcist om.

Tesla har i år også planer om en elektrisk pickup og en lastbil, mens anden generation af roadsteren følger i 2020.