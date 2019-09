Suzuki Jimny er både herlig og rædselsfuld

Suzuki Jimny er en helt unik bil på godt og ondt, men formår under alle omstændigheder at charmere sig frem.

Det uperfekte er for længst kommet i søgelyset. Om det så gælder om at elske sin uperfekte krop, sin uperfekte bolig eller helt overordnet erkendelsen af, at det uperfekte ofte er langt bedre end det perfekte. Lyder det lommefilosofisk? Så læs roligt videre. Det uperfekte liv kan nemlig overføres til bilernes verden. Her har jeg for nylig testet den nye Suzuki Jimny. Hvis tingene ikke skal være stringente og polerede, er det her Danmarks mest uperfekte bil. Men på en virkelig fed måde. Den lille japaner har det måske mest vellykkede design af alle de biler, jeg har prøvet det seneste års tid. Og så er den fyldt med sin egen rustikke charme. Bilen er afløseren til vognen af samme navn, der sidst blev solgt i Danmark for 10 år siden, men ikke mindst kendt som 1980'ernes Suzuki Samurai, og som man stadigvæk kan leje i blandt andet Tyrkiet. Uden tag og til 140 euro for en uge. Ja, faktisk går historien om den lille japanske terrænløber helt tilbage til 1968, da LJ-modellen kørte frem i terrænet. På de godt 50 år er der solgt næsten tre millioner køretøjer, dog kun 850 eksemplarer herhjemme. Der er kun to varianter, basisudgaven til 230.000 og så testbilen, 1,5 Adventure AllGrip Pro (4WD), der koster 254.990 kroner. Den har 15-tommer alufælge, rigtige LED-forlygter, syvtommer berøringsfølsom skærm med navigation og Apple Carplay, læderrat og klimaanlæg, så merprisen synes rigeligt at være tjent hjem.

SUZUKI JIMNY 3 stjernerPris på testbilen: 254.990 kroner.Jimny fra: 230.000 kroner.



Forbrug: 12,7 km/l.



CO2 pr. km: 178 g.



Motor: 1,5 benzinmotor uden turbo.



Hk: 102.



Nm: 130.



Topfart: 145 km/t.



0-100 km/t.: Ikke opgivet, cirka 13 sekunder.



L/B/H: 365/165/172 cm.



Maks. påhængsvægt: 1300 kg.

På asfalt kører Jimny ret ringe, med dårlige komfort og masser af larm fra dæk og motor. Foto: Christian Schacht

Lang leveringstid Man skal dog være tålmodig. Lidt afhængigt af model og farveønske er leveringstiden fra november i år til februar næste år. Nede i Tyskland er kunderne angiveligt så vilde med bilen, at ventetiden er to år. Noget af et paradoks. Jimny kører nemlig elendigt på almindelige veje, den larmer, rumsterer og er i det hele taget et bøvlet bekendtskab. Overordnet set skyldes det, at vognen er bygget til professionel brug af for eksempel skovbrugere, landmænd, dyrlæger og entreprenører. Sikkert også jægere, fotografer, surfere og andre med behov for at kunne køre i nærmest alt terræn. Derfor er det en stiv chassisramme med to langsgående profiler med motoren og akslerne placeret på rammen og karrosseriet ovenpå, som udgør basiskonstruktionen. Det betyder også, at bilen, der er på størrelse med en Volkswagen Up i hvert fald i længden, må trække hele 1300 kg efter sig. Gearskiftet består af hele tre stænger, en til kørsel på vej og en-to til terrænet, hvor du med reduktionsgearet kan vælge høj eller lav udveksling, alt efter om det skal gå over stok og sten, eller der skal forceres kraftige stigninger. Fordelen ved den lille størrelse og korte akselafstand er, at Jimny så at sige kan trække maven ind, så det er sjældent, man kommer til at sidde fast på forhøjningerne i terrænet. Benzinmotoren på 1,5 liter yder beskedne 102 hk, og da den samtidig er uden turbo og dermed har et meget beskedent drejningsmoment, er det så som så med trækkraften. Derfor skal der konstant skiftes gear, hvilket er noget af en rustik oplevelse, takket være den høje og meget stramme og mekaniske gearkasse. Nogen raket er den langtfra, men ved bykørsel virker den faktisk hurtigere, end den er, og i terrænet er det alligevel kundskab og ikke motorkraft, der afgør, hvor langt man når. Når du først er kommet op på landevejshastighed, er det svært at føre en almindelig samtale, og det bliver mere og mere bøvlet at kigge ud ad bakspejlet takket være vibrationer fra motor og karrosseri. Ved 110 kilometer i timen larmer den, i byen hopper den som en lille hund ved spisetid hen over asfaltens huller, og i skarpe sving er Jimny lige så sjov at køre som en punkteret trillebør.

Den er kort, høj og smal, men den nye Suzuki Jimny ser blændende godt ud og er fyldt med charme. Foto: Suzuki

Kører ringe på asfalt I stedet har man travlt med at holde på rattet, når den meget korte, meget smalle og meget højbenede Jimny danser derudad på sine ballondæk, der også synger en lidt vemodig sang om de gode, gamle dage. Den slaphed gør Jimny lige så usikker på kursen som en Pandora-aktie. En lidt forkrampet kørestilling med bøjede ben gør ikke sagen bedre. Interiøret har sine unikke features som et klimaanlæg med store drejeknapper, en skærm, der kan betjenes med handsker på, og selv om det hele er lavet i stenhårde materialer, fejler kvaliteten ikke noget. Rattet kan dog kun indstilles op/ned og ikke frem og tilbage, og det er heller ikke muligt at indstille førersædet i højden. Det firkantede design giver en vindmodstand som en dansk pølsevogn. Brændstoføkonomien er heller ikke bedre end en vogn i firmaklassen, til gengæld er det ganske let at nå det officielle forbrug på 12,7 km/l. Den store sidehængslede bagdør bærer også reservehjulet, det gør den tung, og det er ofte vanskeligt at komme til bagagerummet, der for resten også er det mindste på markedet og stort set blot rummer et fyldt ringbind. Ofte vil man således bare smide indkøbene ind på bagsædet. Og ja, du kan godt have børn med på bagsædet, men der er ikke plads til deres skoletasker. Nå ja, døren åbner for resten også så langt ud, at det næsten er umuligt på en lille p-plads. På den anden side er overblikket ud gennem den nærmest lodrette forrude helt fantastisk, og med den lige så kantede motorhjelm og vel en meters penges bil bagved er parkering en leg. Og ja, sidespejlene er selvfølgelig enorme. Og jeg ender uundgåeligt hurtigt med at få veneration for bilen.

Instrumenteringen er overskuelig, det hele er lavet, så det kan betjenes med handsker på, og der er Apple Carplay. Foto: Christian Schacht

Konklusion Den er ærlig og autentisk. Jimny lader ikke bare som om, men er virkelig udviklet, dimensioneret og bygget til det hårdeste slid og de mest brutale strabadser. Og så er der altså stil over at trille ned til bageren i den lille firehjulstrækker, der er helt sin egen. Spørgsmålet er, om det ikke også i virkeligheden er en del af charmen ved Jimny. At den er fejlbarlig.