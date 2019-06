Subaru krydrer traditionerne med hybrid

Fremover kommer modellen med hybrid-drift, og umiddelbart opleves det som et stort skridt frem. Når bilen starter, hjælper batteriet med at trække og dermed opleves motoren som mere potent, end tallene for benzinmotorer udtrykker. Alene yder motoren på 2,0-liter nemlig beskedne 150 hestekræfter. Samtidig er det slut med den ellers glimrende dieselmotor.

Trækker det meste

Hybride biler er ikke kendt for at kunne trække ret meget, men her er Subaru Forester med hybrid anderledes. Subaru har konstrueret 5. generation af Forester så solidt, at den med hybrid drivlinje må trække op til 1870 kg. Det er godt nyt for bilister, der har behov for at køre med campingvogn eller hestetrailer.

Alle udgaver af Forester har ny generation af Subaru Eyesight, der er opbygget med to kameraer i forruden og omfattende sikkerhedsudstyr inklusive system, der holder bilen i vognbanen.

Desuden indeholder systemet nødbremse op til bilens topfart.

Forester kommer som nævnt til Danmark sidst på året, og priserne begynder ved 470.000 kr. for grundudgaven, mens den mest veludstyrede version koster 605.000 kr.