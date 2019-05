Med lidt forberedelse er der over 100.000 kroner at spare ved at vælge det billigste billån frem for det dyreste, viser undersøgelse fra FDM.

Det er ikke småpenge, du kan spare ved at undersøge sagen grundigt, når du skal handle bil.

På en ny bil til 360.000 kroner kan der nemlig være over 100.000 kroner at spare alt efter, hvilket lån man vælger. Sådan lyder svaret i en undersøgelse af billån fra FDM. Organisationen har hentet lånetilbud fra 15 banker og bilforhandlere på to biler til henholdsvis 180.000 kroner og 360.000 kroner. Begge lån med en løbetid på syv år.

Resultatet viser, at det er lige så vigtigt at have et godt blik for renter og ÅOP som alufælge eller en større udstyrspakke. På et lån til en bil til 180.000 kroner kan man således spare 59.488 kroner, mens der i undersøgelsen var 101.767 kroners forskel på det dyreste og billigste lån til en bil til 360.000 kroner.

- Forbrugerne er ved at være gode til at forhandle om prisen på biler. Men når det kommer til billånet, bliver vi dovne eller usikre, og det kan hurtig koste os dyrt. For hvem vil ikke hellere spare 50.000 kroner på sit billån end forhandle sig til et par ekstra måtter? siger Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM.