Stadig flere ubemandede tankstationer

Det er let og ofte billigere at tanke på de ubemandede stationer, som der er skudt mange op af sammen med nye butikscentre. Foto: OK

Vi har fået lidt flere tankstationer herhjemme, hvor der i fjor var en lille vækst inden for de ubemandede stationer.

Når danskerne tanker benzin eller diesel, sker det i stigende omfang fra en ubemandet station. Efter at have ligget stabilt på lige omkring 2000 tankstationer i en årrække steg antallet af stationer i fjor til 2034, hvor væksten drives af de ubemandede stationer. Den viser den nyeste statistik fra brancheorganisationen Drivkraft Danmark. De nye stationer fortsætter en udvikling, som begyndte i 1997. Siden da er antallet af de ubemandede stationer næsten tredoblet, så de i 2018 udgjorde 75 procent af alle tankstationer herhjemme. Det var en udvikling, som fik næring, da lukkeloven i 2012 betød, at supermarkeder kunne have længe åbent, og kostede livet for de mange tankstationer, som havde udviklet sig til små nærbutikker. - Vi kan se, at udviklingen gik hurtigt, efter at vi fik den nye lukkelov. Tidligere var tankstationen mange steder en butik, hvor man også kunne hente mel, sukker, og hvad man ellers lige manglede, men her kom der nu konkurrence fra supermarkederne, konstaterer Michael Mücke Jensen, der er teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark. I de senere år er antallet af stationer generelt faldet i takt med, at der er kommet større krav til miljøinvesteringer, hvilket mange små stationer ikke kunne klare, mens bilerne samtidig brugte mindre brændstof. Fra 2015 har et stigende bilsalg dog givet større omsætning hos benzinforhandlerne.

Topti 1. OK: 667 ubemandede stationer.2. Cirkle K: 239 bemandede stationer.



3. Shell: 160 bemandede stationer.



4. Go On: 140 ubemandede stationer.



5. F24: 138 ubemandede stationer.



6. Ingo: 129 ubemandede stationer.



7. Bonus: 123 ubemandede stationer.



8.Uno-X: 119 ubemandede stationer.



9. Q8: 106 bemandede stationer.



10. Shell Express: 65 ubemandede stationer



Kilde: Drivkraft Danmark

OK er med 667 ubemandede tankstationer den største kæde herhjemme. Mere end 60 af stationerne ligger ved en tilknyttet OK Plus butik. Foto: OK

667 ubemandede OK-stationer Michael Mücke Jensen vurderer, at en af de væsentligste årsager til, der nu sker en lille vækst igen, er, at mange af de nye ubemandede stationer bygges som enkle og driftsbillige standere i forbindelse med mange af de centre med storbutikker, der er skudt en stribe op af i forstæderne. Størst herhjemme er dog billigmærket OK, som har hele 667 ubemandede stationer. - Vi kan se, at det er kæderne med ubemandede anlæg, som primært etablerer nye stationer, siger han. Pris er da også en vigtig parameter for danskerne, hvor de ubemandede kæder typisk er en tand billigere end de bemandede, der ligger ved hovedfærdselsårer og byder på kaffe, mad og tilbehør. Der er dog også kombinationer. Således findes der mere end 70 såkaldte OK Plus-butikker, som ligger ved siden af de ubemandede OK-tankstandere. Vi kan dog også se, at flere bilhuse, som de mere eksklusive Selected Car Group, My Garage og Formula Auto har fået egne ubemandede standere fra premium-mærket Shell. Hos OK, som især er stærk i de mindre byer og ved Coop-butikker, er der typisk en tilgang og afgang på fem nye stationer årligt, så der cirka er status quo. Det oplyser Rasmus Boserup, som er pressechef hos OK. De nye stationer placeres i mindre byer, ved butikscentre og nær motorveje. Inden for stationer med diesel til lastvogne har der været vækst, så der siden 2015 er kommet 10 nye truck-stationer til. Her kom der to nye til i fjor.

Den sidste snes år er der forsvundet mange bemandede tankstationer, så de ubemandede udgør nu 75 pct. Foto: OK

Flere ladere Danmark er dog også et af de lande i Europa, som har det højeste antal tankstationer i forhold til antallet af biler, hvor vi ligger på en femteplads. Her spiller netop den hårde konkurrence og prisopmærksomhed ind, vurderer Michael Mücke Jensen. Drivkraft Danmark vurderer også, at mange stationer i de kommende år vil gå fra at være tankstationer til at være energi-stationer, som sælger såvel benzin og diesel som biobrændstoffer, gas, el og brint. Det vil på den korte bane først og fremmest være de bemandede stationer. Her vil dog også være en vis begrænsning. Ifølge en rapport fra Rambøll vil de kommende elbil-ejere i fremtiden oplade 80 procent på stedet, altså hjemme eller ved ladere ved jobbet eller en parkeringsplads, mens man altså lader 20 procent undervejs, for eksempel når man er på langfart. På sigt, især når ladetiderne kommer væsentligt ned, vil de ubemandede stationer da også være oplagte for ladestandere.