Spændstig crossover

De andre biler i mini-klassen for crossovere ser med ét slag let bedagede ud, efter at Ford har vist billederne af den ny Puma. Den lille halvhøje bil fra mærket med ovalen byder nemlig på et hidtil uset spændstigt design i klassen, hvor modeller som bl.a. VW T-Cross, Seat Arona Citroën, C3 Aircross, Kia Stonic, Hyundai Kona og Opel Crossland X er nogle af konkurrenterne, men hvor en ny Peugeot 2008, en ditto Renault Captur og en Skoda Kamiq er lige om hjørnet.

På sikkerhedsfronten er der Post Collision Braking, som bremser bilen ned efter et sammenstød, mens Evasive Steering Assist bruger kameraer til at hjælpe føreren med at styre uden om pludselige forhindringer. Udgangspunktet er Ford Co-pilot 360, som omfatter en række teknologier, der gør kørslen lettere og omfatter ultrasoniske sensorer, tre radarer og to kameraer rundt på bilen.

Bilen får mulighed for udstyr som digital instrumentering med et display på 12,3 tommer, adaptiv fartpilot med køassistent, fodbetjent elektrisk bagklap, forsæder med elektrisk lændemassage, parkeringsassistent, 180 graders vidvinkel kamera og som i de andre modeller lyd fra B&O.

Hybrid med 48 volt

Fra starten kan man vælge mellem to 1,0 liters Ecoboost-motorer på 125 hk eller 155 hk. De er begge 48 volts milde hybrider, hvor elmotor og batteri både kan hjælpe til at begrænse forbruget, give et boost til accelerationen og få stop/start, der kan sættes i gang fra 15 km/t, til at virke hurtigere i systemet, der også har cylinderfrakobling. Ford har oplyst tal for den 125 hk-version, der klarer 18,5 km/l efter WLTP-normen.

Puma-navnet er ikke ukendt hos Ford. Det var for en snes år siden betegnelsen for en lille let sportsvogn, som var bygget over den daværende Fiesta. Den nye Puma crossover lander herhjemme i starten af 2020.