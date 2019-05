Der er trængsel i prisklassen lige under et par hundrede tusinde kroner, hvor Skoda nu blander sig med den nye Scala, der koster fra 189.995 kroner for en Active med 95 hk TSI-benzinmotor.

Modellen placerer sig i mellemklassen, men bygger dog på samme platform som VW Polo, byder på pænt med plads og masser af udstyr allerede fra Active. Det gælder blandt andet en sikkerhedspakke med nødbremse med fodgængerbeskytteske og vejbaneassistent.