Seat klar med en konkurrent til Renault Twizy

Der var en del danske bilentusiaster, som rystede på hovedet, da Renault for fem år siden lancerede den lille elektriske topersoners Twizy, der havde fire hjul, en såkaldt 1+1-indretning med de to sæder bag ved hinanden og en rækkevidde på 100 kilometer.

Det franske mærke har dog holdt fast i at producere et bud på en lille bybil, som er skræddersyet til bildeleordninger og udlejning, og nu er Seat klar med den lille 2,5 meter lange Minimo, som har cirka de samme mål og nærmest kan kaldes en hightech-udgave skåret over samme læst.

Det betyder blandt andet, at batteriet i Minimo er monteret i en ramme under bilen og kan skiftes ganske hurtigt på farten. Det ligner et koncept, som den nu lukkede organisation Better Place i sin tid fik bygget op herhjemme med Renault Fluence-elbiler og et net at avancerede batteriskifte-stationer. Forskellen er dog, at batterierne her er noget lettere at tumle. Ifølge udenlandsk motorpresse kan hvert af de fire batterier a 25 kg skiftes på et minut.