Sådan undgår du problemer hos forhandleren

Det er et klassisk tema, som stadig fylder meget i stakken af klager hos Ankenævn for biler, der i fjor modtag 599 klager fra bilejere, som havde problemer med deres værksted eller forhandler. Tre ud fire anmeldte sager handler om bilkøb og resten om reparation.

- Hvis man på denne ene side køber en nedslidt bil og har en forventning om, at man vil bruge den som pendlerbil i fem år uden at skulle bruge andet end benzin eller diesel, mens forhandleren inde i sit hoved har en forventning om, at kunden ved, hvad vedkommende går ind til. Så handler det om at få afstemt forventningerne fra begge sider fra starten, siger Nikolaj Andreasen.

Inden for det første halve år formodes det, at evt. fejl var til stede ved leveringen. Senere skal køberen påvise dette. Tvisten opstår ofte, når køber og sælger går fejl af, hvilke forventninger der er til bilen, lyder det fra Nikolaj Andreasen, der er sekretariatschef hos Ankenævn for Biler. Det er noget, som især kan give udfordringer ved ældre biler.

Her er der i mange tilfælde tale om sager, hvor der er uenighed om, hvordan begreberne garanti og reklamationsret skal tolkes. Alle bilkøb ved en forhandler er omfattet af købeloven, så der er to års reklamationsret.

Få snakker reparationen igennem

På reparationssiden er det klassikere som tandremme, gearkasser og turboer, der fylder meget. Tvisterne opstår typisk, når der er tvivl om, hvad der skal repareres, eller hvad det må koste. Her forebygges med en klar aftale. En skriftlig er sværest at løbe fra. Men ifølge Nikolaj Andreasen er det vigtigste at få talt om tingene fra starten.

- Det er mest vigtigt, at man har fået afstemt forventningerne, så er der ikke noget at blive sur over bagefter, siger Nikolaj Andreasen.

Hos FDM råder Lennart Fogh, som er afdelingschef i FDM's juridiske rådgivning, så vidt så muligt til at få en skriftlig aftale, når bilen afleveres, uanset om der er tale om service, undersøgelse eller reparation.

- Det er bedre at bruge få minutter på at forberede sig frem for at bruge et år på at rydde op. Skriftlighed er den bedste måde til at undgå misforståelser på, så er der ingen tvivl om, hvilken pris eller ydelse der er aftalt, siger Lennart Fogh.

Et eksempel kan være, hvis værkstedet f.eks. skal undersøge en bil for fejl og har mulighed for at sætte en reparationen i gang. Her kan en skriftlig aftale forebygge misforståelser. Her findes i dag allerede en standardformular, som FDM anbefaler at bruge, og som organisationen ved, at nogle forhandlere anvender.