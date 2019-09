Rækkevidden er bedre i Tesla, men de to SUV'er kan noget andet

De er ekstremt komfortable begge to, ganske rummelige, praktiske, kvikke og med en fornuftig rækkevidde. At der alligevel er flere markante forskelle, vidner forskel i pris, udstyr, ladetider og selvfølgelig størrelse om.

Et par elbiler, der ikke søger grænser eller forsøger at handle radikalt, men blot vil overtale SUV-købere til at springe ud i det og købe en elbil. Stik modsat de to andre elektriske SUV-typer.

4 stjerner Pris: 799.990 kroner. Beskatning: 720.000 kroner. Batteri, brutto: 93 kWh. Batteri, netto: 83,6 kWh. Hjemmeladning: Op til 11 kW, snart mulighed for 22 kW. Lynladning: Op til 150 kW. To elmotorer, foran og agter: Op til 408 hk, men kun i sport-mode, ellers 366 hk. Nm: 664. Rækkevidde: 405 km, WLTP. Rækkevidde, målt: 330 km. 0-100 km/t.: 5,7 sekunder i sport-mode, ellers 6,6 sekunder. Topfart: 200 km/t. Anhængervægt: 1800 kg. L/B/H: 490/194/163 cm.MERCEDES-BENZ EQC Pris: 679.998 kroner. Beskatning: Samme som udsalgspris. Batteri, brutto: 85 kWh. Batteri, netto: 80 kWh. Hjemmeladning: Op til 7,4 kW. Lynladning: Op til 110 kW. Elmotorer: to, foran og agter. Hk: Op til 408. Nm: 760. Rækkevidde: 417 km, WLTP. Rækkevidde, målt: 370 km. 0-100 km/t.: 5,1 sekunder. Topfart: 180 km/t. Anhængervægt: 1800 kg. L/B/H: 476/188//162 cm. 4 stjerner

Audi har til gengæld den mest avancerede køreassistent i form af en såkaldt tour-assistentpakke, der blandt andet omfatter adaptiv fartpilot og teknologi, der gør, at bilen kan holde sig i sporet i kortere perioder, uden at man holder på rattet. Samme teknik fås også til EQC, hvor den koster 20.000 kroner ekstra. Funktionen med selv at holde kursen, uden at man rører rattet, fungerer til gengæld klart bedst i Mercedes-Benz.

Mindre succesfuld er fronten med dens underligt formede gitter og forlygter samt den hætte, der spænder over lygterne. Her er Audien et mere helstøbt design, bare en statelig og elegant vogn, der ikke skiller sig meget ud fra en Q8.

Komfortable

Behøver vi at bemærke, at begge elbiler er støjsvage, for det plejer biltypen at være, men her er det på et helt andet niveau end ellers. Der slipper hverken støj fra dæk eller vind ind i kabinerne, og det eneste, man fornemmer, er en svag summen fra elektromotorerne.

Når det går ligeud, er den høje vægt med til at give tyngde og dermed ro og aflastning på de lange stræk. Den store Audi er ekstremt tung, og det kan vi selvfølgelig mærke under svingkørsel, mens den 70 kg lettere GLC kører noget mere frisk. Ingen af dem er dog køreglade som Jaguar I-Pace eller Tesla Model 3 for den sags skyld.

De to tyske bilgiganter er enige om, at der skal en elmotor til både den forreste og bageste aksel, så bilerne også kan køre med firehjulstræk. Og den bageste trækker det primære læs. Samtidig kan de begge udstyres med anhængertræk, der må trække op til 1800 kg.

Audien har dog en smule mere plads på bagsædet, selv om man sidder godt i Mercedes, mens bagagerummet i EQC er markant mindre. Længden og bredden af selve bagagerummet er god, men det er overraskende lavt. Midterpladsen generes dog af en stor kardantunnel.

Derudover har Audi en stor fordel, hvis man kører uden for alfarvej, hvor frihøjden er markant højere. Her er der ikke engang 10 centimeter i elbilen fra Mercedes, så den vil let komme til at sidde fast på en knoldet markvej.

Man skulle faktisk tro, at det var samme elektromotorer, der var monteret i bilerne, for de har begge en ydelse på maksimalt 408 hk, men Mercedes har et noget højere drejningsmoment. Vil man have alle kræfterne, skal man køre i sportmode i Audi. Kræfterne rækker til, at de er hurtige, ikke Tesla-hurtige, men absolut rappe i afsættet. Den mindre Mercedes spurter til 100 kilometer i timen på 5,1 sekunder, mens Audi bruger 5,7 sekunder i sport-mode og 6,6 sekunder ellers.