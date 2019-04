Porsche Cayenne skyder ryg

Porsche-familien fortsætter med at vokse i alle retninger. Nyeste skud er den buttede Porsche Cayenne Coupé, som i modsætning til den mere praktiske almindelige Cayenne lægger op til mere stilig fremfærd.

Det er en bil, der placerer sig i samme boldgade som f.eks. Mercedes GLE Coupé. På Cayenne Coupé tæller en lavere taglinje end ophavet. Den er sænket med 20 mm, hvilket betyder, at A-stolpen står mere skråt, mens C-stolpen har den klassiske bløde coupé-afrunding.

Med to enkeltsæder agterude er der lagt op til en anden type bil end Cayenne. Passagererne bagi sidder også 30 mm lavere her. Det betyder ifølge Porsche, at man beholder en behagelig loftshøjde på bagsædet, selv om taglinjen er lavere. Med 600-625 liters bagagerum er der stadig et alibi for praktikaliteten.