Porsche 911 holder formkurven

Mens mange nye bilmodeller, som på overfladen ser nye ud, bygger på en kendt platform, er det omvendt med 911'eren. Den forventes at se kendt ud, men er under huden helt ny. Ved nærmere sondering er du dog ikke i tvivl om, at designet er radikalt anderledes.

Et punkt, som deler vandene, er dog gearskiftegrebet til automatgearet, som er blevet muligt efter, at Porsche har skrottet den mekaniske forbindelse til PDK-automatgearkassen og er gået over til "Shift by wire" i den nye, optimerede gearkasse. Det ligner en Braun-barbermaskine, men er let at betjene og ligger intuitivt let lige til højrehånden, helt bogstaveligt.

Dørgrebene er da også helt i takt med tiden nu integreret i karrosseriet og popper ud ligesom i en Tesla Model S. Kabinen har på samme måde med sine kantede former og fem aflange kontakter, hvor du styrer de vigtigste funktioner, klare tråde til interiøret i modellerne fra 1970'erne. Det spiller sammen med en digital instrumentering, hvor en klassisk rund omdrejningstæller er placeret ved to rammeløse skærme i et digitalt instrumenthus flankeret af en central, fladt liggende storskærm på 10,9 tommer.

Men når du kommer tæt på, kan du se, at Carrera S er blevet bredere, helt præcist med 45 mm, mens forlygterne med klare LED-matrix-dioder er lavere, snuden er længere med en fronthjelm i samme kantede design som tidligere generationer, rundet af en bagskærm, der buler ud som enorme biceps. Det hele afsluttet af et rødt LED-lygtebånd med indpræget "Porsche"-navn som i 1970'erne. Helt i designboss Michael Mauers ånd om, at 911'eren skal være autentisk frem for retro.

Helt i balance

911'eren er stadig en bil, som man skal ned og ikke ind i. Bag rattet sidder du godt og har udsigt til den klassisk inspirerede instrumentering, hvor du stadig skal starte bilen til venstre for rattet. Det sker nu altid med en startknap frem for en nøgle. Kabinen opleves lige så bundsolid som resten af bilen og har overflader i en slags tynd pianolak. Nogle vil måske savne lidt mere lækkerhedseffekt med flere elementer af aluminium eller læder. Men det er formentlig noget, som Porsche har lagt op til i følgende special editions.

Pladsen på bagsædet er stadig trang og mest forbeholdt håndtasker og mindre børn, mens bagagerummet ude foran med sine 131 liter også kun er til mindre pikpak.

Og hvordan kører den så? Fantastisk og i en nærmest zen-agtig balance. I forvejen har Porsche 911 slået sit navn fast som en sportsvogn, der er så solidt bygget, at du kan bruge den som hverdagsbil uden at bekymre dig om, at den skal falde fra hinanden. Men samtidig byder den på så skarpe køreegenskaber, at du kan tage den med til trackdays på en racerbane i weekenden. Det gælder fortsat i den nye generation. Her er ikke sket revolutioner. Men den er gjort en tand bedre over hele linjen. Og så er det noget, som virkelig rykker.

Det mærker vi på banen, hvor 911'eren er nærmest umulig at få ud af balance, mens vi vrider den rundt i de mange sving og kurver og kan følge ideallinjerne med knusende ro.

På almindelig vej kører 911'eren fast, men ikke umenneskeligt. Hjertet er den kendte 3,0-liters boxer, der kom i en ny generation for et par år siden, hvor sugemotoren blev erstattet af en turbomaskine. Den er blevet forfinet med større turboladere, nyt kølesystem og mere præcis benzinindsprøjtning. Den lyder stadig himmelsk, men er overraskende diskret, når du sidder i kabinen, hvor en let vindstøj fra A-stolpen faktisk er mere nærværende.