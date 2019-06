Peugeot 2008 skærper snittet

Den nye generation af den høje Peugeot 2008 bliver et stilrent bud i crossover-klassen for minibiler og kommer med eldrift.

Der er dømt elegant fransk designersnit for alle pengene, når den nye Peugeot 2008 lander herhjemme i starten af næste år. Modellen, der har klare tråde til både den større 3008 og den nye 208, tegner nemlig til at blive et af de mest elegante bud i crossover-klassen for minibiler, der bl.a. tæller skarpe konkurrenter som den nye VW T-Cross, PSA's egen Citroën C3 Aircross og den kommende nye Renault Captur.

Udspillet fra Peugeot omfatter også en elektrisk version, kaldet e-2008. Den har ligesom den elektriske e-208 et batteri på 50 kWh og en elmotor på 100 kW, svarende til 136 hk. Det giver en rækkevidde på op til 310 km efter WLTP-skalaen, hvilket er en snes km kortere end e-208. 3D-cockpit.

Den praktiske bil er med sine 4,3 meter og en akselafstand på 2,60 meter en del større end den gamle model med rødder tilbage til 2013. Den vokser også i bagagerummet og klarer pæne 434 liter agterude, hvor bunden kan indstilles i to positioner, så gulvet kan blive helt plant, når bagsædet er lagt ned.

Folkene bag har også videreudviklet på Peugeots i-Cockpit. Det består af et kompakt sportsrat, "tangent"-knapper samt en berøringsskærm på 5, 7 eller 10 tommer. De, som vil mere, kan opgradere med et nyt 3D-instrumentpanel, hvor den vigtigste information vises i hologram-form i førerens synsfelt. Jo vigtigere informationen er, jo tættere er den på førerens synsfelt.