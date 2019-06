Pas på, når du køber dæk på nettet

Vi har taget nethandlen til os, og det kan måske også virke naturligt at tage en tur gennem hjemmesiderne fra de store dæksupermarkeder, der reklamerer på nettet, når slidmønstret på den firehjulede begynder at være nede.

Men der er en række ting, du skal overveje, før du trykker på bestillingsknappen.

- Helt grundlæggende er der de samme fordele ved at handle dæk på nettet som ved andre varer: Man kan se, hvordan priser og konkurrence er, lede efter gode tilbud og få et overblik på, hvad der er op og ned. Men hvis handlen ikke går snorlige, så kan det blive både besværligt og dyrt, konstaterer Lennart Fogh, som er afdelingschef for juridisk rådgivning hos FDM.

Der er nemlig flere klare forskelle end, hvis man f.eks. købte et par sko. Bag hjemmesiderne, som for det meste har en dk-adresse, gemmer der sig firmaer i andre dele af Europa. Dækkene bliver monteret af et dansk værksted, som man selv skal finde, og hvis der skulle opstå et problem med dækkene, kan det blive svært at placere ansvaret. Samtidig kan det også blive en dyr, kompliceret og ikke mindst tidskrævende at skulle fragte evt. problemdæk retur.

- Hvis man oplever, at et dæk f.eks. rumler, kan problemet måske ligge i enten dækket, monteringen, afbalanceringen eller bilen, og her kan det blive svært at placere ansvaret, og hvem der skal betale for omkostningerne med afmontering og returnering. Her er man mere sikret ved at have det hele samlet ét sted, som kan være et værksted eller dækcenter, omend det kan være en dyrere løsning, siger Lennart Fogh.