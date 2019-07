Pas på bøder under ferieturen

Myndighederne har skruet op for kontrollen ned gennem Europa. Vi fortæller, hvad du skal være opmærksom på for ikke at blive flået på bilferien.

Forberedelse betaler sig altid. Især hvis du skal på bilferie sydover. Myndighederne i en række lande har nemlig skærpet kontrollen over for bilister, ligesom det er blevet lettere at sende fartbøder og parkeringsbøder samt bøde for manglende miljømærker over landegrænserne, fordi en bagatelgrænse på 70 euro er fjernet. Vi fortæller her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil undgå uønskede ekstraregninger.

Det skal du have med Bilens registreringsattest, hvilket er dokumentation for at man ejer bilen. Både myndigheder og vejhjælp kan forlange at se denne. Det skal være originalen. Men du kan nøjes med første del. Anden del med koden til omregistrering kan du lade ligge hjemme.Det røde forsikringsbevis, der kan fås som app. Det kan også vise din nøjagtige position, hvis du havarerer. Husk også sikkerhedsveste til alle i bilen, og sørg for, at de er tilgængelige

Det kan koste dyrt, hvis du ikke har styr på, hvordan det fungerer med p-bøder og miljømærker, som der kommer stadig flere af i Europa. Foto: Colourbox

Vejarbejde i Tyskland Vær især opmærksom på de mange vejarbejder, som der er i Tyskland, hvor motorvejen indsnævres og hastigheden på en kort strækning kommer ned på 60-80 km/t. Her er der i år 450 vejarbejder i gang, hvilket er 150 flere end samme tid i fjor. Det er steder, hvor politiet i år har fået mange nye radarkontroller fastmonteret. Det kan blive ekstra dyrt, da taksterne blev hævet for et par år siden, hvor de blev fordoblet ved vejarbejder, ligesom herhjemme. Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen, har i juni gennemkørt det tyske motorvejsnet for at kortlægge trafiksituationen. Han anbefaler at være meget opmærksom: - Man skal tage det meget alvorlig og passe på med at presse og måske køre 70 km/t, hvor man må køre 60 km/t. Både for ens økonomi og for trafiksikkerheden. Vejbanerne er nogle steder nede på 2,20 meter. Det giver ikke megen plads, især hvis man kommer forbi en bil med campingvogn eller en lastbil med trailer, siger han. - Det kan godt være, at man har kørt om natten på strækninger med fri hastighed, og det går rigtig godt. Så kommer man til et sted, hvor man føler, at man kan køre 80 km/t i en 60 km/t-zone. Men det skal man altså ikke gøre, advarer Jan Lang. Hvis du bliver taget på stedet, kan politiet opkræve bøden med det samme, mens den bliver eftersendt ved fartkontrollerne. Her har de danske myndigheder tidligere kunnet inddrage bøderne under 70 euro på vegne af det tyske politi, men det har sjældent fungeret i praksis. Med den nye ordning, som blev vedtaget for et par år siden og nu rulles ud, har de udenlandske myndigheder direkte adgang til oplysninger om bilens ejer, oplyser Dennis Lange, som er juridisk konsulent hos FDM: - Så man skal ikke tro, at man kan snyde sig fri, for myndighederne kan sende bøden direkte hjem til dig, siger han. Det koster som udgangspunkt op til 35 euro at køre op til 20 km/t for hurtigt.

Tjek bøden Bøder er ofte skrevet på et fremmedsprog. Er du i tvivl om rigtigheden, så tjek om tid og sted passer med din færden. Og om der er dokumentation som billede eller link til dette. Men også om det er den rigtige nummerplade, bødens størrelse, om firmaet eller myndigheden eksisterer, og at der er et referencenummer.

Foto: Richard Schramm Politiet holder i år ekstra øje med, at cykelholdere og lygtebom med en tredje nummerplade og lys er i orden. Foto: Colourbox

Færdselskontroller Det tyske politi har hvert år fokus på bestemte områder, hvor biler tjekkes ved kontroller på især rastepladser og tankstationer. Det har tidligere bl.a. været kørsel med sandaler uden hæl og korrekt montering af tagboks. Det handler i år især om anhængertræk-monterede cykelholdere samt korrekt nummerplade- og lygtebom, hvor man skal kunne se begge dele klart. Her er der en fast bødetakst på 70 euro. Vær opmærksom på, at du skal bestille en tredje nummerplade hos Motorstyrelsen fire uger før afgang.

Kør efter forholdene Som udgangspunkt skal du køre lige så fornuftigt i udlandet som herhjemme, lyder det fra Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos FDM:- Sørg for at bilen er pakket korrekt og vær opmærksom på, at den opfører sig anderledes, når den er tungt lastet med bagage og måske børn. Så kør lidt mere forsigtigt, end du ellers ville, og sørg for at komme hjemme fra i god tid, siger Dennis Lange, der peger på det vigtige i at være på forkant.



- Sæt dig ind i de enkelte landes regler, og vær forberedt på, at kørekulturen godt kan være anderledes sydpå, hvor man kører mere progressivt, siger han.

Miljømærker Husk også miljømærkerne. De aflæses typisk af kameraer ved indkørsler til de byer, hvor det er påkrævet, f.eks. i Tyskland, hvor det koster en bøde på 80 euro for glemt mærke. Hvis du kommer til de historiske bykerner i Italien, så være ekstra opmærksom. Italienerne har de senere år udvidet de såkaldte "Zona Traffico Limitato" - ZTL. Her udløser det en bøde på 60-80 euro, ikke bare én gang, men hver eneste gang, du kører forbi kameraet, så pas på med at cirkle rundt efter en ledig parkeringsplads. I Frankrig er der byer med bestemte miljøzoner, hvor det kan koste 68-375 euro at have glemt mærket. Mærket til 4,8 euro skal dog købes over nettet. Undersøg sagen, før du kører hjemmefra.

P-bøder Det er irriterende at få en p-bøde. Men du kan f.eks. i Frankrig og Italien afbøde skaden ved at betale bøden inden for de første otte dage, f.eks. til en p-vagt i nærheden eller på det lokale rådhus eller turistkontor. Går der 8-30 dage, stiger taksten, og den stiger yderligere efter 30 dage. Hvis du ovenikøbet kører i en udlejningsbil, kan bureauet beregne sig et gebyr for at sende bøden videre til dig. Så en p-bøde på 12-14 euro kan løbe op i 120 euro, hvis den ikke bliver betalt med det samme. Det er ydermere en bøvlet af affære at skulle klare betalingen herhjemme fra, hvor du skal lave en bankoverførsel.

Motorveje Husk vignet til motorveje. Det gælder f.eks. Østrig, hvor politiet ofte holder kontroller efter dette. F.eks. ved grænseovergange. Det er ærgerligt at få en bøde på 120 euro for en manglende vignet, du kunne have købt hjemmefra for 12 euro.